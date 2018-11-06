Eurosport
3 унизительные оплеухи, которыми «Брюгге» накормил «Монако» за 24 минуты игры
В конце добавили еще.
«Монако» рассчитывал, что уж дома-то с «Брюгге» команда добьется первой победы за почти три месяца.
Но что-то пошло не так уже на 12-й минуте, когда нерасторопность защитников «Монако» не оставила Хансу Ванакену иных вариантов, кроме как забить.
Спустя 5 минут Антонио Барекка сыграл рукой в штрафной «Монако», и все тот же Ванакен на 100% использовал подход к точке.
Прошло еще 7 минут, и Уэсли Моравес превратил мучения хозяев в агонию.
Под занавес игры капитан «Брюгге» Руд Вормер произвел контрольный выстрел.
Александр Головин пропускал встречу из-за повреждения голеностопа.
- Единственный официальный матч в сезоне-2018/19 «Монако» выиграл 11 августа.
- Перед 6 ноября и у «Монако», и у «Брюгге» было по 1 очку.
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