3 унизительные оплеухи, которыми «Брюгге» накормил «Монако» за 24 минуты игры

«Монако» рассчитывал, что уж дома-то с «Брюгге» команда добьется первой победы за почти три месяца.

Но что-то пошло не так уже на 12-й минуте, когда нерасторопность защитников «Монако» не оставила Хансу Ванакену иных вариантов, кроме как забить.

Спустя 5 минут Антонио Барекка сыграл рукой в штрафной «Монако», и все тот же Ванакен на 100% использовал подход к точке.

Прошло еще 7 минут, и Уэсли Моравес превратил мучения хозяев в агонию.

Под занавес игры капитан «Брюгге» Руд Вормер произвел контрольный выстрел.

Александр Головин пропускал встречу из-за повреждения голеностопа.

Единственный официальный матч в сезоне-2018/19 «Монако» выиграл 11 августа.

Перед 6 ноября и у «Монако», и у «Брюгге» было по 1 очку.

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