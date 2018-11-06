Eurosport
Заоблачный дуплет молодого серба, который утопил «Ливерпуль» в Белграде
Главная сенсация недели – дело ног Милана Павкова.
«Ливерпуль» приехал в Белград за 3 очками и на всякий случай оставил Джердана Шачири дома. Но сербы все равно были злы и быстро выместили злобу на англичанах.
На 22-й минуте «Црвена Звезда» заработала угловой, Милан Павков прыгнул выше всех и мяч угодил в сетку ворот Алиссона.
Спустя 7 минут хозяева организовали перехват в центре поля, все тот же Павков ушел от Вейналдума и неотразимо пробил с 30 метров. Больше голов Белград не дождался.
- Перед четвертым туром «Ливерпуль» лидировал в группе С с 6 баллами, «Црвена» шла последней с 1 очком.
- 24-летний Павков забил 7 голов в 17 матчах сезона-2018/19
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