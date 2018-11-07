Вылет «Локо», страдания «Ливерпуля» в Сербии и дикий Кейн. Полыхающая Лига чемпионов вторника

Голы: Ванакен 12',17' (пенальти); Мораес 24', Вормер 85'

Что нужно знать: «Монако» очень хотел прервать неудачную серию и заодно поздравить Тьерри Анри с тренерским дебютом в ЛЧ, но провалил миссию. Французский клуб, оставшийся перед матчем без Головина, создавал полумоменты в основном усилиями Фалькао и нанес 15 ударов (в два раза больше соперника), но пропустил 4 и не забил. Разойтись по домам можно было уже спустя 24 минуты – как раз в тот момент монегаски окончательно бросили играть. В итоге «Монако» потерпел крупнейшее поражение в ЛЧ за историю выступлений и проиграл в турнире шестую домашнюю встречу подряд (разница мячей 3-17).

Что нужно увидеть: Гол Мораеса получился не только индивидуально сильным, но и показал наплевательское отношение игроков «Монако» к нынешнему положению – все они возвращались в оборону пешком.

Цифры матча: 15. На столько матчей растянулась безвыигрышная серия «Монако». Последний раз монегаски побеждали в августе – в первом туре Лиги 1 обидели «Нант» (3:1).

Голы: Ньигес 33', Гризманн 80'

Что нужно знать: Диего Симеоне за две недели после поражения 0:4 в Дортмунде перебрал своих роботов и снова запустил механизм уничтожения. Понятно, что «Боруссии» в Мадриде почти ничего не нужно было (особенно перед матчем БЛ против «Баварии»), но все же стоит признать – «Атлетико» выглядел стильно и потрясно. Хозяева завелись с первых минут и почти весь матч провели у ворот Бюрки, нанеся 16 ударов. Неудивительно, что часть из них пришлась в цель. А вот то, что «Боруссия» за всю игру ни разу не пробила в створ – фантастика.

Что нужно увидеть: Гол Сауля после элегантной комбинации – такие Эмери практикует в «Арсенале».

Цифры матча: 1. «Боруссия» проиграла первый официальный матч под руководством Люсьена Фавра. До матча в Мадриде дортмундцы выстроили серию из 17 матчей, в которых победили 14 раз, а еще 3 встречи свели вничью.

Голы: Павков 22', 29'

Что нужно знать: «Ливерпуль» не забил во второй выездной игре ЛЧ подряд, но если в Неаполе мерсисайдцы плюнули на атаку, то в Белграде не вылезали с половины соперника и растранжирили моментов на пять матчей. Салах, Старридж, Мане и во втором тайме Фирмино обстреливали ворота Борьяна из всех возможных позиций (22 удара), но кипер, штанги и рикошеты были против встреи мяча с сеткой. При этом первое попадание гостей в створ случилось лишь на 71-й минуте.

Что нужно увидеть: Во-первых, турбовыстрел форварда сербов Милана Павкова – парень, который стоит 1,25 млн евро, в одиночку уничтожил дорогущую защиту «Ливерпуля» вместе с Алиссоном.

Во-вторых, лютый промах Старриджа. Если бы Дэниел забил до 20-й минуты, едва ли матч завершился в пользу «Црвены».

Цифры матча: 3. «Ливерпуль» беспомощен в последних трех выездных матчах ЛЧ – «красных» опрокинули «Рома» (2:4 в прошлом сезоне), «Наполи» (0:1) и теперь «Црвена Звезда» (0:2).

Голы: Инсинье 62' (пенальти) – Бернат 45'

Что нужно знать: «ПСЖ» разрывает всех в Лиге 1, но в ЛЧ потерял очки в трех матчах из четырех. При этом в действиях парижан против «Наполи» проявился неприятный синдром: футболисты одинаково плохо защищались как позиционно, так и при контратаках соперника. Благодарить за ничью одноклубники должны Буффона: итальянец пропитался силой родной земли и совершил 5 красочных сэйвов. Сами же парижане создали полтора момента – перед матчем против «Монако» в выходные Тухелю есть о чем подумать.

Что нужно увидеть: В выездной игре Калиду Кулибали справлялся с Мбаппе, бросая в него Руя, но понял, что это неправильно, и в Неаполе останавливал француза идеальными приемами.

Цифры матча: 17. У Килиана Мбаппе в его 19 лет нескромные 12+5 в последних 18 матчах в ЛЧ.

Голы: Икарди 87' – Малком 83'

Что нужно знать: «Барселона» несколько дней определялась, брать ли с собой Месси: в итоге Лео долетел до Милана, но не попал в заявку. Хотя каталонцы блестали и без него – быстрые атаки приводили соперника в ступор. Больше всех старался Суарес, но у него в этот вечер капитально не шло (9 ударов, 3-4 на поражение, но увы). Оборона «Интера» трещала по швам весь матч и порвалась под финиш, но положение выправил, кажется, единственный футболист, который забивает за «россонери». Страшно представить, что будет, если Икарди все же покинет клуб.

Что нужно увидеть: Разрушительный выстрел Малкома, который дебютировал в ЛЧ и спустя две минуты прошил Хандановича.

Цифры матча: 6. Последний раз игрок дебютировал и забивал одновременно шесть лет назад – тогда за «Порту» отличился Кристиан Тельо.

Голы: Кейн 78', 89' – Де Йонг 2'

Что нужно знать: «Тоттенхэм» уже на второй минуте загнал себя в такое положение, что после четырех туров мог не только лишиться шансов на плей-офф, но и осложнить борьбу за ЛЕ (если она нужна). А еще наглядно продемонстрировал, как нельзя играть против самого опасного соперника в штрафной. Ситуация обернулась для лондонцев дозой адреналина – игроки влипли в половину поля ПСВ и месили голландских игроков оставшиеся 90 минут. При этом два гола не только пришлись на последние 15 минут, но и забиты были при неважных для этого обстоятельствах. Аве, Кейн!

Что нужно увидеть: Харри в эпизоде со вторым голом заговорил мяч и направил его так, что тот влетел в ворота Зута после двух рикошетов.

Цифры матча: 30. Нехитрые подсчеты вывели цифру – «Тоттенхэм» бил по воротам ПСВ в среднем раз в три минуты. Это лучший показатель команды в ЛЧ.

Голы: Эррера 2', Марега 42', Корона 67', Отавио 90' – Фарфан 59'

Что нужно знать: Юрий Палыч несколько дней изображал математика и подсчитывал расклады на оставшиеся матчи. По его прогнозам, семь очков позволили бы «Локо» выйти в плей-офф, но мечты растаяли на «Драгау» уже к 2-й минуте. «Локомотив» был похож на себя образца предыдущих матчей: агрессивная, интересная игра в атаке настраивала на положительный лад, но запоротые моменты и слабая игра на своей половине перечеркивали все старания. «Порту» дважды на минималках казнил чемпиона России – страшно представить, что было бы, играй за «драконов» Халк.

Что нужно увидеть: Мяч, влетающий в сетку легендарного Касильяса от затылка Фарфана – единственный эпизод, ради которого фанатам «Локо» стоило включать телевизор.

Цифры матча: 5. «Локомотив» в Лиге чемпионов выглядит жалко еще с 2004-го – на тот период пришлось поражение от «Монако», а еще четыре случились в этом сезоне.

Голы: Бургшталлер 4', Ут 57'

Что нужно знать: «Шальке» доделал то, что не успел в Турции – конвертировал преимущество в голы и победу. Больше сказать и нечего, кроме как констатировать факт: немцы, с огромной долей вероятности, составят «Порту» компаниюв плей-офф турнира.

Что нужно увидеть: Фернандо Муслера привез нелепый гол уже на 4-й минуте – тот случай, когда газон и мощный разгон сурово наказывают.

Цифры матча: 3. «Галатасарай» впервые не забил в трех играх ЛЧ подряд. Надо сказать спасибо «Локомотиву», что эта серия не серьезнее.

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