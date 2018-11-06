Гостевой антирекорд «Ливерпуля» и еще 5 фактов о поражении команды Клоппа в Белграде

«Ливерпуль» сенсационно провалился в Белграде, уступив «Црвене Звезде» в рамках матча четвертого тура Лиги чемпионов – 0:2.

Мерсисайдцы впервые в истории проиграли три гостевых матчах в главном еврокубке подряд. Ранее «Ливерпуль» неудачно слетал в Италию: 2:4 от «Ромы» в полуфинале ЛЧ-2017/18 и 0:1 от «Наполи» в новом сезоне.

«Ливерпуль» проиграл два из последних трех матчей в Лиге. Столько же поражений было у мерсисайдцев в 11 предыдущих играх (4 победы, 5 ничьих, 2 поражения).

«Красные» пропустили 2 гола в первом тайме – в последний раз «Ливерпуль» так плохо проводит первые 45 минут в матче против «Реала» в октябре 2014-го (0:3).

Впервые команда Юргена Клоппа попала в створ ворот только на 71-й минуте. Кстати, в прошлом гостевом матче против «Наполи» «красные» вообще стреляли только по воробьям.

Удивительно, но «Црвена» выиграла оба домашних еврокубковых матча у мерсисайдцев. Правда, первый успел датируется октябрем 1973 года. Тогда, кстати, югославы взяли оба матча – 2:1, 2:1.

Оба гола в игре забил Милан Павков. 24-летний игрок стал первым автором дубля в матче Лиги чемпионов из Сербии с ноября 2016 года.

Милан Павков празднует дубль в матче «Црвена Звезда» – «Ливерпуль»Getty Images

У «Ливерпуля» 6 очков, у «Црвены» – 4.

В следующем туре «Црвена» сыграет в гостях с «Наполи», а «Ливерпуль» поедет к «ПСЖ».

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