4 легчайших гола «Порту», поставивших крест на шансах «Локомотива» на плей-офф ЛЧ

«Порту» обыграл «Локомотив» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 4:1.

Счет в матче уже на 2-й минуте открыл полузащитник «Порту» Эктор Эррера, пославший мяч в пустые ворота после передачи Муссы Мареги.

А под занавес первого тайма Марега забил сам: открылся, убежал от защитников и послал мяч между ног Гилерме.

Во втором тайме форвард «Локо» Джефферсон Фарфан размочил счет – перуанец конвертировал в гол передачу Алексея Миранчука с углового.

«Порту» восстановил преимущество в 2 гола благодаря ошибкам Гилерме и Брайана Идову и точному страйку Хесуса Короны.

На последней добавленной минуте Отавио успел подхватить мяч на линии штрафной и сделал счет неприличным.

На счету «Порту» стало 10 очков, «Локомотив» по-прежнему не набрал ни одного балла.

В следующем туре железнодорожники сыграют с «Галатасараем». Матч пройдет 28 ноября в Москве.

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