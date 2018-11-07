Дебют Малкома, финт Дембеле и эквалайзер Икарди – голы и хайлайты дождливой драки «Барсы» и «Интера»

Матч «Барселоны» и «Интера» чуть не стал игрой-возвращением для Лионеля Месси. Сначала каталонцы в твиттере объявили, что Лео полетит в Милан и попадет в заявку, хотя врачи не дали окончательного согласия.

В ночь с воскресенья на понедельник перед самым рейсом «Барса» дропнула в соцсети состав без Месси, а спустя семь часов исправилась и в новой версии упомянула капитана. В итоге, Лионель даже не попал на скамейку и смотрел за встречей с вип-ложи вместе с Самуэлем Умтити, Муниром эль-Хаддади и другими счастливчиками.

Счастливчиками – потому что в момент стартового свистка в Милане зарядил ливень, который можно было разглядеть только на крупных планах. Погода сильно мешала футболистам. Но если «Барса» всего лишь с трудом перекатывала мяч, то игрокам «Интера» дождь заливал прямо в мозг, иначе непонятно, отчего «нерадзурри» с таким трудом шевелили извилинами при выходе из обороны.

Лучший момент в мокрой первой половине был у Усмана Дембеле. Иван Ракитич прострелил с правого фланга, но защитники миланского клуба отбились и вынесли мяч подальше от ворот. Но атаку подхватил Дембеле, на замахе убрал двоих соперников, но ударом подстрелил стоящего на пути Луиса Суареса.

Первый тайм каталонцы закончили с 13 ударами, девятью голевыми моментами и 64% владения. «Интер» спасали лишь скользкий газон и надежный Самир Ханданович в воротах.

После перерыва итальянский клуб заиграл активнее, но многочисленные передачи Ивана Перишича в штрафную не находили Мауро Икарди и других партнеров, и что самое грустное – не превращались в удары в створ. Где-то к 75-й минуте обе команды подустали и решили, что нулевая ничья – это тоже хорошо. С учетом провала ПСВ и невнятного выступления «Тоттенхэма» «Барса» и «Интер» сохраняли бы первые два места и сохраняли отличные шансы на выход из группы.

Первым молчание нарушил Малком. Баст сине-гранатовых дебютировал в Лиге чемпионов и спустя две минуты после выхода на замену открыл счет.

Он получил мяч от Коутиньо после ошибки Де Врея, улизнул от Брозовича, смело попер на Асамоа и замаскировал под Квадво удар. Ханданович не видел момент выстрела и пропустил под рукой несложный мяч.

«Интер» не приуныл и еще смелее пошел вперед. Лучано Спаллетти потратил последнюю замену на бодрого аргентинца Лаутаро Мартинеса и угадал.

На 87-й минуте плеймейкер технично сохранил мяч после неудачного кросса с правого фланга. Мартинес снова загрузил атаку к воротам, Бускетс распластался в штрафной и оставил отскок Матиасу Весино. Уругвайский опорник пробил точно в сомкнувшего ноги Жерара Пике, мяч отлетел к Мауро Икарди. Капитан «нерадзурри» отлично поставил корпус Серхи Роберто, развернулся на опорной ноге и вонзил в сетку.

Это был первый и единственный удар «Интера» в створ. Всего обе команды выстрелили по воротам 37 раз (26 – у «Барсы», 9 в створ), но голами стали лишь два из них.

1:1 – «Барселона» набрала 10 очков и официально вышла в плей-офф Лиги чемпионов. «Интер» на втором месте и отстает от каталонцев за три балла. У обеих команд еще по одной встрече с «Тоттенхэмом» и ПСВ. И если у сине-гранатовых в списке задач лишь первое место в группе, то от результатов оставшихся туров для миланцев будет зависеть плей-офф ЛЧ или позорный вылет с семью очками.

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