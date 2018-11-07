Гилерме – один из главных виновников вылета «Локо» из ЛЧ. Он очень средний вратарь

В матче Лиги наций против Швеции Гилерме впервые дебютировал за сборную России в официальных встречах и сразу провел ее на ноль. Маринато закрепил успех сухарем против Турции, запомнился быстрым разгоном контратаки в голе Черышева и первым из иностранцев вошел в Клуб Льва Яшина с 100-м матчем без пропущенных.

Гиля действительно один из лучших вратарей по точности лонгболлов – 9 из 24 (у Сергея Песьякова, занявшего первое место в списке – 11 из 31, но по процентному соотношению Маринато серьезно опережает кипера «Ростова») и занимает лидирующие позиции по эффективности ввода мяча рукой.

Если учитывать только эти компоненты, то русский бразилец походит на типичного современного вратаря, который умеет играть ногами. Приятное дополнение в виде точных пасов накрест перечеркивает одно – жесточайшие косяки, которыми Гилерме грешит с начала сезона.

Маринато ГилермеGetty Images

Маринато никогда не отличался стабильностью, и каждый год допускал ляп, который попадал в топ самых смешных киксов чемпионата. В прошлых и, тем более, в золотом сезонах кривые руки не были столь заметны, но в этом году Гиля перевыполнил план уже в Лиге чемпионов.

Нет ни одного матча в нынешнем розыгрыше ЛЧ, где Гилерме бы не остался без результативной ошибки. Если пересмотреть все голы, то на его совести 5,5 пропущенных мячей «Локо» за четыре тура. Всего в ворота железнодорожников настучали 11 голов.

В первом матче против «Галатасарая» кипер «Локомотива» отличился дважды: он пустил дальний удар Родригеса в ближний угол.

Под конец Кверквелия привез выход один на один, но Гилерме довел ошибку партнера до абсурда и вперед ногами полетел на Акбабу – пенальти и гол, за который мы срежем полбалла из-за коллективного казуса.

С турками у Гилерме всплыла еще пара осечек в виде попытки закинуть мяч себе за шиворот, но они не привели к голу. Зато с «Шальке» Маринато не успел на выход, попятился назад и оказался в полупозиции. Маккенни не боднул мяч точно в угол, но такого удара хватило, чтобы застать растерявшегося Гилю врасплох.

В домашнем матче с «Порту» вратарь «Локо» усыпил шансы после излюбленного клика в ближний. Ощущение, что реакция на удары в угол Гилерме – самое слабое место кипера. До выстрела Короны Маринато пропустил на последних минутах примерно такой же мяч от Сулейманова из «Краснодара». Рецепт таких голов прост: мощно метишь в ближний угол – Гилерме успевает лишь разок бессильно взмахнуть руками.

На «Эстадио до Драгао» португальцы лишь подтвердили слабый уровень Гилерме, но уже в других элементах. Сначала Маринато панически побежал на проход Мареги с острого угла, хотя останься в воротах, шансы на быстрый первый мяч от «Порту» серьезно бы снизились.

В третьем голе Гиля ошибся в том, за что его хвалили. Он неточно вынес мяч на партнера и привез реактивную контратаку с похоронным ударом от Короны между ног.

С каждым годом Маринато выглядит все хуже. Ему уже 32 года (столько же Акинфееву, завершившему карьеру в сборной), и он пережил два разрыва крестов (как и Акинфеев). Гиля хорош тогда, когда не нужно выручать и команда почти весь матч атакует позиционно. Он стал своим парнем в «Локо» и сборной благодаря бразильскому дружелюбию, но хорошее отношение всегда портиться, если нет результата.

«Порту» – «Локомотив» – 4:1

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