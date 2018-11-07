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Погба – о Роналду: «Здорово, что у «Юве» есть игроки, которые забивают так же легко, как пьют воду»

Погба – о Роналду: «Здорово, что у «Юве» есть игроки, которые забивают так же легко, как пьют воду»
Eurosport

15 мин. назад

А Криштиану тоже часто пьет только с 11 метров?

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением о звезде туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Мне кажется, это здорово, что «Ювентус» подписал Роналду. Всегда классно иметь таких футболистов в команде. Играть с такими мастерами, как Роналду, Месси или Неймар – это всегда удовольствие.

Сейчас Криштиану в «Ювентусе». На мой взгляд, он счастлив быть здесь и, по-моему, «Ювентусу» повезло, что у них есть игрок, который забивает так же легко, как пьет воду», – сказал Погба на пресс-конференции.

  • Роналду и Погба встретятся друг с другом в матче Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед».
  • Игра четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня, 7 ноября, в 23:00 по московскому времени.

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