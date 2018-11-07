Неймар не вывозит роль десятки и срывает планы Тухеля. Все о тактике матча ЛЧ «Наполи» – «ПСЖ»

Тухель перешел на 3 защитника из-за провала в предыдущем матче

Атака «ПСЖ» завязана на Неймаре. Это плохо

«Наполи» Анчелотти – простой, но эффективный

В конце Тухель выпустил Кавани. Было поздно

Стартовые планы

Матч третьего тура против «Наполи» «ПСЖ» начал по схеме 4-2-3-1 с Неймаром в роли свободно перемещающейся по полю десятки, Мбаппе (крайним вингером) и Кавани (единственным нападающим). За первый тайм парижане не создали ни одного опасного момента и пропустили. В перерыве Тухель спас игру переходом на три защитника (3-4-2-1), а после матча разнес команду как никогда раньше: «Футболисты не придерживаются моего плана. В первые полчаса они играли в футбол поодиночке». Тренера поддержал вингер Менье, подтвердивший: в первом тайме команда просто не следовала инструкциям коуча. Вторая половина понравилась Тухелю гораздо больше. Поэтому решение немецкого тренера сыграть по схеме с тремя защитниками, несмотря на то, что в Чемпионате Франции «ПСЖ» по большей части использует 4-2-3-1, было предсказуемо.

Тухель не скопировал подход из второго тайма первой игры. Специально к ответному матчу он придумал новую тактику. Как и любой тренер суперклуба, немец все время ищет компромисс между необходимостью ставить в основу всех звезд и командным балансом. В этот раз Тухель отправил на скамейку Кавани, поставив в основу Дракслера, Ди Марию, Неймара и Мбаппе. Схема «ПСЖ» больше всего напоминала 3-5-2, где одна восьмерка (Дракслер) располагалась гораздо глубже другой (Ди Марии). Из важных игроков также отсутствовали Рабьо, скорее всего, по дисциплинарным причинам (опоздал на тренировку, ленился в матче против «Наполи»), и Маркиньос (Тухель предпочел другого центрального защитника, Керера).

Анчелотти выставил тот же состав и ту же тактику (4-4-2 в линию), что и в парижском матче.

Проблемы «ПСЖ» в атаке

Тухель – фанат Гвардиолы и стремится играть, как знаменитый каталонец. Один из важнейших принципов позиционного футбола (метод Пепа) – каждый игрок должен двигаться внутри определенного квадрата, а не к мячу. «Не нужно бродить полю, мяч придет к тебе сам», – слова, которые тренер «Барселоны» сказал Денису Суаресу, максимально точно выражают этот принцип. Неймар, как и в свое время Месси, его нарушает – только еще чаще и злостнее. В первом тайме, несмотря на формальное прикрепление к левому полуфлангу, он оказывался везде – в центре, справа, слева и даже в глубине, рядом с центральными защитниками. Когда ему надоедало смотреть, как партнеры вяло перекатывают мяч, бразилец почти отнимал его и тащил сам.

Бразилец – игрок выдающегося качества. Даже играя тактически неграмотно и нарушая установки, он создает самые опасные моменты. После прохода Неймара через все поле шикарный момент упустил Менье; после его открывания в свободную зону и гениального черпачка Мбаппе отдал голевую передачу.

Проблема в том, что такое поведение Неймара ограничивает атаку «ПСЖ» – она перестает быть коллективной и становится зависимой от формы лидера. 45% атак прошло через фланг, где играл Неймар – и это не какая-то тактическая задумка, а просто показатель эгоизма бразильца. Также она остановится более примитивной. Смещаясь с позиции, он ломает структуру команды. Слишком много игроков оказывается в линии полузащиты, но слишком мало – в линии атаки. Это приводит к грустным последствиям. Например, Тухель – фанат комбинаций с коротким и средним пасом, но из-за тактической необученности игроков «ПСЖ» атака парижан зачастую ограничена забросами за спину Мбаппе.

Другой структурной проблемой «ПСЖ» было нахождение слишком большого количества человек за линией мяча. Согласно другому правилу позиционной игры, за линией мяча должно стоять на одного человека больше, чем в первой линии прессинга соперника. Условно, если вас прессингуют два нападающих, за линией мяча должно быть три защитника. Цель – более оптимальное заполнение пространства за мячом, куда пойдет передача, развивающая атаку. Из-за ошибок Верратти и Дракслера «ПСЖ» оставался за мячом впятером (против Инсинье и Мертенса). Вполне ожидаемо, учитывая, что это был один из первых матчей в системе 3-5-2.

Анчелотти не придумал ничего гениального, но разбил Тухеля

«ПСЖ» и «Наполи» сыграли оба матча вничью, но в каждом из них итальянская команда показалась более цельной и тактически грамотной. В зависимости от ситуации, Анчелотти легко изменял план – в Париже накрывал защитников «ПСЖ» агрессивным прессингом, в Италии, когда надо было играть на удержание, почти на весь первый тайм запер команду в середине поля, чтобы во втором тайме у «Наполи» остались силы на отыгрыш. С мячом команда Карло тоже не показала ничего хитрого, но, в отличие от «ПСЖ», реализовала изначальный план.

Анчелотти точно знал, что делал. С одной стороны, для минимизации риска от контратак «ПСЖ» (Мбаппе, да) итальянцы почти не играли низом и через центр. Оказываясь под прессингом, защитники «Наполи» запускали длинную передачу в район нападающих. В итоге полузащитники «ПСЖ» касались мяча гораздо чаще полузащитников «Наполи», но это вряд ли что-нибудь скажет о качестве футбола.

Новый «Наполи» играет не от себя. Они, как и любая другая команда Анчелотти, в первую очередь пользуются слабостями противника. Главное уязвимое место «ПСЖ» в обороне – защита флангов. Схема в пять защитников в принципе предполагает малое количество игроков в этих зонах (один, а не два, как в схемах с четырьмя защитниками). Ситуация усугбилась тем, что тройка полузащитников Верратти – Ди Мария – Дракслер располагалась слишком близко друг к другу и не покрывала пространство рядом с крайними защитниками.

Два других важных недочета «ПСЖ» – полумертвый прессинг и зона Ди Марии. Современные звезды атаки много ленятся. Если у тебя в атаке играют одни звезды, значит, лениться будут все. Чтобы разбить прессинг «ПСЖ», «Наполи» хватало одного паса вратарю. Неймар или Мбаппе, сначала закрывавшие одного из центральных защитников, бежали к Оспине. Оспина возвращал мяч к центральному защитнику, к которому ни одно из звездных приобретений уже, как правило, не возвращалось. «Наполи» использовал эту слабость еще одним способом – либо насыщая зону Ди Марии, либо диагональными смещениями Руиса, либо смещениями Аллана и Гамшика. Такие перемещения запутывали Вератти, Менье и Ди Марию – они теряли оппонентов и позволяли «Наполи» довести мяч до штрафной.

Все короткие пасы и комбинации «ПСЖ» заканчивались, как только команда попадала под высокий прессинг «Наполи». Еще один показатель, доказывающий, что с парижанами что-то не так.

Неймар не вывозит роль десятки – возможно, Тухель должен попробовать его на позиции Сане или Бернардо Силвы. Там его бесконечные финты будут более к месту, чем в центре поля.

С выходом на поле Кавани «ПСЖ» перешел на 3-4-2-1. Принципиально это не изменило ничего, но уже с Эдинсоном Мбаппе имел голевой момент.

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