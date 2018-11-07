Роналду и «Ювентус» против «Манчестер Юнайтед» в групповом этапе Лиги чемпионов

Спаренные встречи – решающий момент для многих команд. В среду «Ювентус» может решить все проблемы в ЛЧ: ничья подарит Аллегри путевку в плей-офф, а победа забронирует первое место. «МЮ» же подвис над пропастью. Если Моуринью опять проиграет, а «Валенсия» дома справится с «Янг Бойз», то Жозе окажется уже в зоне Лиги Европы.

Особую пикантность встрече придает присутствие Роналду, который опять встретится с любимой командой. В Манчестере Криш не забил, но явно захочет исправиться в Турине: у него всего один мяч в ворота «МЮ» и ноль в пяти последних играх в ЛЧ. Пора исправляться и догонять коротыша из «Барсы».

Криштиану Роналду («Ювентус»)Getty Images

Кто посмотрит матч по ТВ

У «МЮ» одна проблема, но очень большая – не сыграет Лукаку. Моуринью подтвердил травму бельгийца и отметил, что Ромелу может пропустить и дерби с «Сити».

Еще у англичан не будет Далота, под вопросом участие Феллайни и Валенсии, но оба последних тренировались во вторник.

У «Ювентуса» все намного серьезнее: не будет травмированных Джана, Косты, Спинаццолы и Кина. В заявку попали Кьеллини, Матюиди и Манджукич, но по ним есть вопросы, которые Аллегри решит перед матчем.

Форма

Поражение от «Юве» хорошо повлияло на «МЮ»: после этого «красные дьяволы» одержали две победы в АПЛ. Правда, если с «Эвертоном» все получилось проще, то «Борнмут» круто потрепал Моуринью и чудом отдал очки.

«Юве» тоже максимально полезно провел отрезок между встречами с «МЮ». Аллегри вырубил две победы и закрепился на первом месте – «Эмполи» и «Кальяри», конечно, не конкуренты.

Кто что сказал

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»: «Мы хотим достичь основной цели – пробиться в плей-офф. Не так важно, выйдем ли мы с первого или со второго места. Главное – подойти к мартовским матчам в хорошей форме, чтобы быть конкурентоспособными во всех соревнованиях.

Конечно, я жду от Роналду забитых мячей. Если бы он провел больше времени на поле в Лиге чемпионов, ситуация была бы иной».

Жозе Моуринью, главный тренер «МЮ»: «Да, мы меняем нашу игру на более атакующую. Есть множество примеров команд, которые делают это. Признаю, что во многих матчах мы показываем более атакующий футбол, и реальность такова, что мы пропускаем слишком много голов, и то, как мы их пропускаем, показывает нашу слабость. Есть слабости, которые вы можете иногда спрятать, а иногда – нет».

Лицом к лицу

Это будет 14-я встреча «Ювентуса» и «МЮ». У итальянцев 6 побед, у англичан – 5.

«МЮ» не забил в двух последних матчах ЛЧ подряд. Серия в 3 сухих встречи случилась с «красными дьяволами» в 2005-м.

Аллегри проиграл лишь один из 26 домашних матчей «Ювентуса» в ЛЧ (16 побед и 9 ничьих).

Моуринью в последний раз приезжал в Турин в 2009-м: тогда он рубился с «Ювентусом» за «Интер».

Роналду не забивает в ЛЧ уже 389 минут. За это время Криш нанес 15 ударов.

Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Криштиану Роналду («Ювентус»)Getty Images

Люди в черном

Встречу обсудил бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. В 2018-м 39-летний рефери работал на трех матчах ЛЧ: при нем «Бавария» разгромила «Бешикташ» (5:0), ЦСКА дернул «Реал» (1:0), а «Барса» – «Интер» (2:0).

В 2017-м Хацеган судил матч «Ювентуса» и «Порту» (1:0).

В центре внимания

Покажет класс

В Турине «МЮ» много времени проведет на своей половине, а «Юве» будет беспрерывно давить. Мощная атака туринцев разок точно продавит оборону гостей, которая уже не такая надежная, как раньше. Результат сделает связка Роналду и Дибалы, но решающую роль сыграет аргентинец, потому что Криш чего-то слишком долго молчит в ЛЧ.

Обделается

Огромное давление свалится на центральную зону «МЮ», где со всех сторон ее будут крушить Пьянич, Матюиди и другие монстры. Если на Матича можно положиться, то Фред до сих пор не вписался в идею Моуринью. Бразилец допускает достаточно ошибок – встреча в Турине не станет исключением.

Фред, «МЮ»PA Sport

Котировки букмекеров

Спецы уверены, что «Ювентус» досрочно оформит первое место в группе, а «МЮ» осложнит положение в борьбе за плей-офф. Если веришь в запасной план Жозе, то эта ссылка для тебя.

Победа «Ювентуса»: 1,625

Ничья: 3,88

Победа «МЮ»: 6,5

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