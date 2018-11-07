Глупцы из «Галатасарая» не разобрались, кому сыграть на выходе, и царевич «Шальке» наказал их за это

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шальке» очень быстро открыл счет против «Галатасарая».

На четвертой минуте игрок «кнаппенов» Амин Арит отдал пас на Гвидо Бургшталлера, бегущего по правому флангу. В борьбе за мяч немцу поставил спину защитник Сердар Азиз. Центрбек пропустил передачу на вышедшего на перехват голкипера Фернандо Муслеру.

Но уругвайский вратарь вылетел из штрафной и не зафиксировал мяч. Тогда Бургшталлер обокрал Муслеру, пробил с острого угла и попал точно в сетку.

На 57-й минуте Марк Ут добавил второй гол и выиграл матч для «Шальке» – 2:0.

После четырех туров клуб из Гельзенкирхена набрал 8 очков и идет на втором месте с отставанием от «Порту» в 2 балла.

«Галатасарай» с четырьмя очками занимает третью строчку в группе. Чемпион России «Локомотив» замыкает четверку с нулем баллов.

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