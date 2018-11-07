Роналду обожают в «МЮ», но раньше ненавидела вся Англия. Одна ошибка чуть не стоила карьеры в АПЛ

В октябре Манчестер опять сошел с ума из-за возвращения Роналду. Медиа и болельщики обсуждали новый клуб португальца и ностальгировали по шести прекрасным сезонам Криша на «Олд Траффорд». Роналду фотографировался на фоне стадиона и купался в цистерне внимания. Но всего этого могло не быть – карьера португальца в Англии едва не оборвалась намного раньше, и не случилось бы тогда ни трех титулов АПЛ, ни Лиги чемпионов, ни безумного обожания.

На ЧМ-2006 «селесау» рубились со сборной Англии за выход в полуфинал. Карвалью против Фердинанда, Фигу против Бекхэма, Симау против Джеррарда, а главное – Криштиану против Руни. Тогда Фергюсон создал на «Олд Траффорд» перспективную связку янгстеров в нападении, и их очная встреча могла помочь фанатам наконец определить – кто же круче.

Оба выжигали поле, а Руни даже налегал на физическую мощь. В одном из эпизодов Уэйн схлестнулся с двумя соперниками и на эмоциях наступил между ног Карвалью. И без того напряженная обстановка вспыхнула – команды сошлись стенка на стенку и окружили рефери. Португальцы пытались выгнать отморозка с поля, британцы – замять эпизод и доказать обоюдную грубость. Активнее остальных арбитра обхаживал Криштиану.

Орасио Элизондо жестко расценил диверсию Руни и выгнал его с поля прямой красной. Британские трибуны взорвались от негодования, через пару мгновений к ним присоединились все англичане у экранов ТВ. После удаления Уэйна оператор выхватил довольное лицо Роналду – Криш обрадовался удалению одноклубника и ехидно подмигнул португальской скамейке.

Спокойный быт «МЮ» взорвался. Даже мудрый Фергюсон застыл у телевизора от осознания, что рушится его идеальная связка.

«На какое-то время я подумал, что отношения между игроками настолько испортятся, что они не смогут играть вместе», – вспоминает шотландец, отдавший за форвардов 56 млн евро. Колоссальную сумму на 2004-й год.

Английские медиа – самые жестокие в мире – набросились на Роналду и уничтожали португальца на страницах таблоидов. Подключились фанаты, которые не простили звезде АПЛ вылет их любимой команды. Британцы не понимали, как можно поступить так с одноклубником: выпрашивать его удаления и злорадствовать. Критика вылилась сначала в интернете, позже перенеслась на трибуны, когда Роналду вернулся в Англию.

Криштиану РоналдуReuters

«После того чемпионата мира меня невероятно сильно критиковали и освистывали. Это было не очень приятно, но принесло пользу. Я стал мудрее, опытнее и устойчивее», – Роналду искал позитив.

Казалось, Криштиану тогда не понял никто. Тем безумнее получился факт, что на защиту друга встал Руни. Шрек ни на мгновение не обиделся на португальца и даже при яростных эмоциях еще в подтрибунном туннеле простил напарника. Уэйн не увидел зла в подлости португальца и сразу после матча набрал сэра Алекса, чтобы обсудить эпизод.

Форвард предложил организовать совместный выход к прессе и, обнявшись с Роналду перед журналистами, показать, что все в порядке. Фергюсон оценил добрый жест великана, но отказался: «Мы решили, что такое интервью покажется людям наигранным и навязанным клубом».

В ночь после матча Руни переживал из-за вылета сборной, а Роналду – о возвращении в Манчестер. Криштиану ощутил всю мощь негодования прессы и понял, что ждет его в Лондоне, Ливерпуле, Бирмингеме и других городах. На несколько дней Криш даже задумался – а есть ли смысл играть в стране, где тебя ненавидят.

Алекс Фергюсон и Криштиану РоналдуImago

Настроение звезды четко уловили медиа и добавили к обструкции трансферные сплетни. «Реал» воевал за Роналду еще в 2003-м, но Фергюсон опередил мадридцев. Спустя три сезона в АПЛ Криштиану стал еще сильнее, вместе с ним – и интерес испанцев. «Реал» давил на пошатнувшуюся уверенность менеджеров «МЮ» и склонял Роналду бросить злобную страну. Как всегда, все вырулил сэр Алекс, который провел со звездой умную беседу.

«Роналду сожалел о поступке и полностью понимал возможные последствия. Он сказал, что его жест расценили неверно. Он подмигнул скамейке не для того, чтобы выразить радость от удаления Руни. В тот момент тренер португальцев попросил его держаться от рефери подальше, а Роналду подмигнул в знак согласия», – написал Фергюсон в автобиографии.

Видя сомнения Роналду, старания сэра Алекса подхватил Руни. Добродушный здоровяк поддержал ранимого партнера и даже донес это через прессу.

«Я понял его. Он просто пытался выиграть матч для Португалии. Если честно, я бы сделал то же самое, окажись на его месте. Я хотел выиграть для Англии. Тем более, в первом тайме я говорил судье, что Криштиану постоянно ныряет, и просил показать ему карточку», – смеялся Уэйн в интервью Daily Mail.

Криштиану Роналду и Уэйн РуниEurosport

И все же от свиста и ненависти Роналду спасла не опека Фергюсона и помощь Руни, а собственная гениальность. На игре с «Чарльтоном» лондонские фанаты закидали португальца такими матами, что фраза «конченый ублюдок» воспринималась как комплимент. Тогда Криш впитал ярость толпы, подхватил мяч, обыграл четверых защитников и красиво влупил в перекладину. Свист уменьшился наполовину, а после серии финтов и ударов – стих вовсе.

Роналду выстоял, не бросил «МЮ» и остался на «Олд Траффорд» еще на три года. Только поэтому Манчестер всегда сходит с ума, когда Криштиану возвращается домой даже с другими командами.

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