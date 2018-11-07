В Барселоне ограбили дом Жорди Альбы – его семья была внутри и не заметила взлома

В столице Каталонии ограбили дом крайнего защитника «Барселоны» Жорди Альбы.

Кража произошла поздним вечером понедельника, 5 ноября, когда футболист вместе с командой готовился в Милане к матчу Лиги чемпионов с «Интером».

Семья Альбы сообщила в полицию, что грабители проникли в дом через сад и выбили окно на втором этаже. Родственники Жорди в этот момент находились на первом этаже.

Представители правоохранительных органов сообщили сайту La Vanguardia, что воры взломали сейф и переворошили некоторые ящики, но полиция не предоставила информацию, взяли ли грабители какие-либо ценные вещи.

Следователи опросили охранника семьи Альбы, но тот заявил, что не заметил ничего подозрительного в последние 24 часа.

В матче с миланским «Интером» Жорди вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

Альба с 2015 года встречается с моделью из Севильи Ромари Вентурой.

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