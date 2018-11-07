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Спаллетти: «Шкриниар стоит 100 миллионов. Если придет «Барса», то цена – 120 млн. Если «Реал» – 140»
Занимательная экономика с Лучано.
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти после матча Лиги чемпионов с «Барселоной» прокомментировал стоимость словацкого защитника Милана Шкриниара.
«Сколько стоит Шкриниар? 100 миллионов евро. Если бы я был «Барселоной», то предложил 120 миллионов и сказал: «20 миллионов на чай». Если бы был «Реалом», то дал бы 140 миллионов, из которых 40 миллионов чаевых», – заявил Спаллетти на послематчевой пресс-конференции.
- «Интер» спасся в матче с «Барселоной» после гола Мауро Икарди на 87-й минуте – 1:1.
- Милан Шкриниар провел на поле 90 минут, совершил 6 отборов и сделал 5 выносов из штрафной. Контракт словака с миланским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.
Коутиньо в мыслях уже раскидал Шкриниара дриблингом, но словенец обломал его дважды за пару секунд
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