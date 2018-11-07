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Ошибка Акинфеева и еще 2 гола матча, почти оставившего ЦСКА без плей-офф ЛЧ

Ошибка Акинфеева и еще 2 гола матча, почти оставившего ЦСКА без плей-офф ЛЧ
Eurosport

49 мин. назад

Армейцы не увезли с «Лужников» ни одного очка.

7 ноября ответный матч ЦСКА и «Ромы» завершился со счетом 2:1 в пользу римлян.

Уже на третьей минуте Костас Манолас показал, что не зря чуть однажды не стал футболистом «Зенита».

После серии робких атак и страшной травмы Марио Фернандеса (его унесли с поля на носилках) ЦСКА смог оправиться только к 49-й минуте. Исполнил Арнор Сигурдссон.

За голом армейцев последовали удаление Хёрдура Магнуссона и череда устрашающих атак «Ромы». Во время одной из них Лоренцо Пеллегрини вынырнул один на один с Акинфеевым и перехитрил вратаря ЦСКА – 2:1.

  • 11 ноября ЦСКА сыграет с «Зенитом» в рамках турнира РПЛ.
  • А «Рома» того же числа схлестнется с «Сампдорией».
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