Ошибка Акинфеева и еще 2 гола матча, почти оставившего ЦСКА без плей-офф ЛЧ

7 ноября ответный матч ЦСКА и «Ромы» завершился со счетом 2:1 в пользу римлян.

Уже на третьей минуте Костас Манолас показал, что не зря чуть однажды не стал футболистом «Зенита».

После серии робких атак и страшной травмы Марио Фернандеса (его унесли с поля на носилках) ЦСКА смог оправиться только к 49-й минуте. Исполнил Арнор Сигурдссон.

За голом армейцев последовали удаление Хёрдура Магнуссона и череда устрашающих атак «Ромы». Во время одной из них Лоренцо Пеллегрини вынырнул один на один с Акинфеевым и перехитрил вратаря ЦСКА – 2:1.

11 ноября ЦСКА сыграет с «Зенитом» в рамках турнира РПЛ.

А «Рома» того же числа схлестнется с «Сампдорией».

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