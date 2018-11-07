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Страшный фейл Алессандро Флоренци, которого напугал могучий Игорь Акинфеев

Страшный фейл Флоренци, которого напугал могучий Акинфеев
Eurosport

20 мин. назад

Самый забавный момент первого тайма.

Первый тайм ответного матча группового раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» завершился не в пользу армейцев – 0:1. Во втором тайме ЦСКА сравнял.

На 28-й минуте деф римлян Алессандро Флоренци выскочил один на один с Игорем Акинфеевым, но самым нелепым образом поскользнулся на мяче и упустил сверхлегкий шанс.

  • Летом «Рома» согласовала новый пятилетний контракт с Флоренци. Годовой оклад защитника вырос до трех миллионов евро в год.
  • Алессандро Флоренци выступает в римском клубе с 2010 года: только сезон-2011/12 мужчина провел в аренде у «Кротоне».
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