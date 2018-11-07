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Страшный фейл Алессандро Флоренци, которого напугал могучий Игорь Акинфеев
Самый забавный момент первого тайма.
Первый тайм ответного матча группового раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» завершился не в пользу армейцев – 0:1. Во втором тайме ЦСКА сравнял.
На 28-й минуте деф римлян Алессандро Флоренци выскочил один на один с Игорем Акинфеевым, но самым нелепым образом поскользнулся на мяче и упустил сверхлегкий шанс.
- Летом «Рома» согласовала новый пятилетний контракт с Флоренци. Годовой оклад защитника вырос до трех миллионов евро в год.
- Алессандро Флоренци выступает в римском клубе с 2010 года: только сезон-2011/12 мужчина провел в аренде у «Кротоне».
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