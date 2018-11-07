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Страшное сотрясение Марио Фернандеса, которое сильнее результата омрачило ЦСКА матч с «Ромой»

Страшное сотрясение Фернандеса, которое сильнее результата омрачило ЦСКА матч с «Ромой»
Eurosport

1 час назад

Леденящие кровь кадры.

Во втором тайме ответного матча группового раунда ЛЧ ЦСКА – «Рома» армейцы летят со счетом 1:2.

Вероятно, при участии защитника «красно-синих» Фернандеса ситуация могла быть иной. Но на 9-йминуте развернулся триллер с участием русского бразильца: после подката от Марио Александр Коларов весьма болезненно заехал оппоненту коленом по голове. На 12-й минуте Фернандеса заменили – на поле появился Георгий Щенников. Марио унесли со стадиона на носилках.

  • Фернандес получил российское гражданство в 2016 году.
  • В составе сборной России Марио выступил на ЧМ-2018.
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