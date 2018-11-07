Other Agency
Страшное сотрясение Марио Фернандеса, которое сильнее результата омрачило ЦСКА матч с «Ромой»
Леденящие кровь кадры.
Во втором тайме ответного матча группового раунда ЛЧ ЦСКА – «Рома» армейцы летят со счетом 1:2.
Вероятно, при участии защитника «красно-синих» Фернандеса ситуация могла быть иной. Но на 9-йминуте развернулся триллер с участием русского бразильца: после подката от Марио Александр Коларов весьма болезненно заехал оппоненту коленом по голове. На 12-й минуте Фернандеса заменили – на поле появился Георгий Щенников. Марио унесли со стадиона на носилках.
- Фернандес получил российское гражданство в 2016 году.
- В составе сборной России Марио выступил на ЧМ-2018.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте