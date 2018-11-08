Наглейший полет Рахима Стерлинга над газоном в штрафной – на трюк повелся только рефери

В ответном матче группового раунда ЛЧ «Манчестер Сити» удвоил преимущество над «Шахтером» – 2:0.

На 24-й минуте полузащитник «Сити» Рахим Стерлинг принес «горожанам» самый мощный по смехотворности пенальти: на бегу он сам же подковырнул носком газон, а потом красиво споткнулся возле футболиста донецкого клуба. Над финтом британца в голос смеялся кипер «Шахтера» Пятов, в трансляции хитрость Стерлинга была предельно четко заметна. Но рефери Виктор Кашшаи показал на точку – и Жезус реализовал самый несправедливый одиннадцатиметровый в мире.

«Манчестер Юнайтед» вряд ли поверит уловкам британца. Проверим 11-го числа.

В этот же день «Шахтер» едет к «Ворскле».

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