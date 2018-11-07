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Ляп Акинфеева, травма Фернандеса. Выбери самый неприятный момент в поражении ЦСКА от «Ромы»

Ляп Акинфеева, травма Фернандеса. Выбери самый неприятный момент в поражении ЦСКА
Дмитрий Панферов

1 час назад

Армейцы играли достойно, но неприятного все равно было много. Выбери самое-самое.

ЦСКА получил на выезде нелогичные 0:3 и вернулся в «Лужники», чтобы ответить римлянам за разгром. Вполне могло получиться, но армейцев настигло слишком много неприятностей. Не был надежен Акинфеев, странно судил Чакыр, исландцы играли диаметрально противоположно.

Армейцев даже немного жалко. Они достойно бились, но получили от вялого оппонента, который сдулся во втором тайме, но забил после удаления и из положения вне игры. За ЦСКА не стыдно, а скорее больно. Выбери главную неприятность, которая испортила красно-синим вообще все.

  • «Рома» лидирует в группе G с 9 баллами.
  • ЦСКА с 4 очками идет третьим.

ЦСКА – «Рома» – 1:2

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