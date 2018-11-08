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Василий Конов: игрок ЦСКА Марио Фернандес больше не выйдет на поле в 2018-м

Конов: Фернандес больше не выйдет на поле в 2018-м
Eurosport

1 час назад

Официальная информация поступит 8 ноября.

Для русского бразильца Марио Фернандеса еврокубковая кампания завершилась печальнее всего.

7 ноября ЦСКА уступил «Роме» в ответном матче группового этапа ЛЧ. На 9-й минуте Марио подкатился под Александра Коларова, из-за чего серб случайно, но весьма мощно заехал оппоненту коленом по голове. С поля Фернандеса унесли на носилках.

Журналист «Р-Спорт» Василий Конов в своей телеграм-канале написал, что в 2018-м году Марио уже не появится на поле. По предварительной информации, у футболиста сотрясение мозга, а также переломы скулы и носа.

  • Ранее Марио Фернандес четыре раза получал травмы головы разной степени тяжести.
  • ЦСКА проиграл 1:2.
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