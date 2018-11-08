«Реал» прорвало, ЦСКА штормило, «Юве» не фартило – весь концептуал Лиги чемпионов в среду

Голы: Мина 14', 42', Солер 56' – Ассале 37'

Что нужно знать: «Валенсия» расправилась на «Месталье» с «Янг Бойз» и продолжает борьбу за плей-офф Лиги чемпионов. «Летучие мыши» в гонке благодаря проснувшемуся Санти Мине. Нападающий оформил четыре гола в этом сезоне – Миши Батшуайи, Родриго Морено и Кевин Гамейро сообразили на троих столько же. Фанаты счастливы: команда победила дома в ЛЧ впервые с октября 2013-го.

Что нужно увидеть: Чтобы придумать дубль, Мине потребовалось три удара в створ. В пяти предыдущих играх турнира Санти попал по воротам лишь дважды.

Цифры матча: У команды из Швейцарии плохо получалось играть в футбол, поэтому в ход шли фолы. Судья зафиксировал 25 нарушений со стороны «Янг Бойз» – ни один клуб в этом розыгрыше ЛЧ не жестил чаще.

Голы: Сигурдссон 50' – Манолас 4', Пеллегрини 59'

Что нужно знать: В начале матча Марио Фернандеса унесли на носилках с подозрением на перелом скулы, но вроде бы все обошлось: по словам агента Жорже Машаду, футболист отделался сотрясением. А ЦСКА, видимо, отделался от Лиги чемпионов – после поражения от «Ромы» выход в 1/8 финала очень маловероятен.

Что нужно увидеть: Арнор Сигурдссон прошил Робина Ольсена и стал третьим исландским футболистом, забившим в ЛЧ, после легендарного Эйдура Гудьонсена и Альфреда Финнбогасона, который сейчас клепает голы за «Аугсбург».

Цифры матча: В четырех турах римляне огорчили соперников 10 раз. Продуктивнее только «ПСЖ», «Барселона» и «Ман Сити».

Голы: Жонас 29' – Тадич 61'

Что нужно знать: «Бенфике» удалось отобрать очки у разбушевавшегося «Аякса», чья молодежь всерьез намерена выйти из группы. Клуб из Амстердама не пропускал 654 минуты, но крутую серию прервала плюха от 34-летнего Жонаса. Несмотря на возраст, бразилец все еще в огне: начиная с прошлого сезона, в 41 матче он сделал 36 голов.

Что нужно увидеть: Андре Онана защищает ворота «Аякса» уже третий сезон и считается одним из самых перспективных киперов европейского клубного футбола, но на 29-й минуте его перемкнуло. Камерунец пошел перехватывать навес, но будто перепутал виды спорта. Неудачный выход из ворот напомнил попытку волейбольного блока.

Цифры матча: 995. Столько дней Жонас не забивал в ЛЧ.

Голы: Левандовский 31' (П) , 71'

Что нужно знать: На улице ноябрь, а «Бавария» только сейчас впервые в сезоне отыграла дома на ноль. Очень вовремя: впереди дерби против дортмундской «Боруссии», к которому было необходимо хоть как-то приподнять настроение. Разницу, как это часто бывает, сделал Роберт Левандовский. Поляк продолжает стабильно изобретать голы: в последних 18 матчах за клуб и сборную он наколотил 17 мячей.

Что нужно увидеть: Уверенность и манера исполнения пенальти у Левандовского просто высшая.

Цифры матча: «АЕК» не может выиграть на выезде в еврокубках уже 24 матча. Длиннее печальная серия только у другой греческой команды: «Олимпиакос» страдал в гостях с 1959 года по 2006-й.

Голы: Сильва 13', Жезус 24' (П), 72' (П), 90', Стерлинг 49', Марез 84'

Что нужно знать: Никогда еще «Манчестер Сити» не побеждал так крупно в Лиге чемпионов. Команда Пепа Гвардиолы набрала сумасшедший ход: с 20 октября «Сити» соорудил 23 гола и пропустил всего лишь раз. Против такой формы у «Шахтера» практически не было шансов.

Что нужно увидеть: «Горожане» пробили Андрея Пятова шесть раз, но нырок Рахима Стерлинга затмил все. С эпизода смеялись и болельщики на трибунах, и скамейка «Сити».

Цифры матча: Команда из Украины не может победить в Англии уже в 29-й раз.

Голы: Фекир 19', Ндомбеле 28' – Крамарич 65', Кадержабек 90'

Что нужно знать: Обе команды подарили веселье сторонним болельщикам, но так и не выяснили кто круче: в две ничьи поместились 10 голов. В этот раз «Хоффенхайм» снова избежал поражения перед финальным свистком, поэтому «Лиону» должно быть обидно. И местами стыдно: парни Юлиана Нагельсмана отыграли два мяча в меньшинстве.

Что нужно увидеть: В Лиге чемпионов Андрей Крамарич предпочитает только «Лион» – все три гола хорвата родились благодаря защите «ткачей».

Цифры матча: 23 из 27 последних голов «Лиона» в Лиге чемпионов оформили французские футболисты.

Голы: Бензема 20', 37', Каземиро 23', Бэйл 40', Кроос 67'

Что нужно знать: «Виктория» незаслуженно уступила в прошлом туре и создавала опасные моменты в ответной игре, но в Пльзене у «Реала» залетало все. Забил даже Гарет Бэйл, который молчал семь игр. Результаты Сантьяго Солари позволяют Флорентино Пересу не торопиться с поисками нового коуча – команда начала оживать.

Что нужно увидеть: Карим Бензема преодолел отметку в 200 голов за «Реал» и выбрался на седьмое место среди лучших бомбардиров клуба.

Цифры матча: Солари – второй тренер в истории «Реала», который выиграл первые три матча, ни разу не пропустив.

Голы: Роналду 65' – Мата 86', Бонуччи 90' (А)

Что нужно знать: После гола Криштиану Роналду «Ювентус» мог положить еще парочку, но не реализовал убойные моменты. «Юнайтед» выглядел беспомощным, а потом взорвался на пять финальных минут и устроил ремейк финала ЛЧ 20-летней давности против «Баварии». Счет на табло слабо соответствует картине матча – типичный Жозе Моуринью.

Что нужно увидеть: Криш положил красавца, прервав серию из 20 безрезультативных ударов и голодных 453-х минут в ЛЧ.

Цифры матча: «Юве» проиграл на групповой стадии впервые с декабря 2009-го: «бьянконери» были непобедимы 19 матчей.

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