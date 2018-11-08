Подлейший гол тура ЛЧ и еще 5 кинжалов в спину «Шахтера» от «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» без особых усилий покрошил «Шахтер» со счетом 6:0 в групповом раунде Лиги чемпионов.

Первый быстрый мяч закатил Давид Сильва – без особого шика, на классе.

Второй гол «Сити» был если не прекраснее, то в сто раз более спорным. Рахим Стерлинг ковырнул носком газон – факт симуляции был очевиден всем – однако реф Кашшаи поставил пенальти. Его безупречно исполнил Жезус, но этот налет несправедливости пропадет нескоро.

Стерлинг не менее активно начал второй тайм – но в третьем мяче «горожан» сыграл роль хорошего парня.

Жезус – пенальтист дня. Реализовал второй.

Должно же было и Марезу что-то перепасть этим вечером.

Под конец встречи Габриэл решил разнообразить статистику и забил не с пенальти.

Матчи пятого тура ЛЧ состоятся 27 ноября.

«Манчестер Сити» пересечется с «Лионом», «Шахтер» потолкается с «Хоффенхаймом».

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