100 хулиганов ЦСКА и «Ромы» устроили побоище возле гостиницы «Агиос»

Ультрас «Ромы» устроили нападения на болельщиков ЦСКА во время первого матча группового этапа Лиги чемпионов в Риме, и в Москве история получила логичное продолжение.

Как передает телеграм-канал Mash, драка произошла на улице Воронцово поле, в побоище поучаствовали примерно по 50 фанатов с обеих сторон. Участников растащили по отделам полиции в Москве.

Посмотреть видео побоища можно здесь.

Матч завершился победой «Ромы» со счетом 2:1 и был омрачен для армейцев сотрясением Марио Фернандеса.

В первой игре на выезде ЦСКА тоже уступил (0:3).

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