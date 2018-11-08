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100 хулиганов ЦСКА и «Ромы» устроили побоище возле гостиницы «Агиос»

100 хулиганов ЦСКА и «Ромы» устроили побоище возле гостиницы «Агиос»
Eurosport

28 мин. назад

На поле победитель известен, за пределами поля победителя нет.

Ультрас «Ромы» устроили нападения на болельщиков ЦСКА во время первого матча группового этапа Лиги чемпионов в Риме, и в Москве история получила логичное продолжение.

Как передает телеграм-канал Mash, драка произошла на улице Воронцово поле, в побоище поучаствовали примерно по 50 фанатов с обеих сторон. Участников растащили по отделам полиции в Москве.

Посмотреть видео побоища можно здесь.

  • Матч завершился победой «Ромы» со счетом 2:1 и был омрачен для армейцев сотрясением Марио Фернандеса.
  • В первой игре на выезде ЦСКА тоже уступил (0:3).
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