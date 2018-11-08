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100 хулиганов ЦСКА и «Ромы» устроили побоище возле гостиницы «Агиос»
На поле победитель известен, за пределами поля победителя нет.
Ультрас «Ромы» устроили нападения на болельщиков ЦСКА во время первого матча группового этапа Лиги чемпионов в Риме, и в Москве история получила логичное продолжение.
Как передает телеграм-канал Mash, драка произошла на улице Воронцово поле, в побоище поучаствовали примерно по 50 фанатов с обеих сторон. Участников растащили по отделам полиции в Москве.
Посмотреть видео побоища можно здесь.
- Матч завершился победой «Ромы» со счетом 2:1 и был омрачен для армейцев сотрясением Марио Фернандеса.
- В первой игре на выезде ЦСКА тоже уступил (0:3).
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