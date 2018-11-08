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Роналду все-таки отпраздновал гол «МЮ» и сверкнул прессом – дальше сверкал «Юнайтед»

Роналду все-таки отпраздновал гол «МЮ» и сверкнул прессом – дальше сверкал «Юнайтед»
Eurosport

13 мин. назадОбновлено 11 мин. назад

Матч, в котором смело можно было смотреть только один тайм.

«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» разошлись со счетом 2:1 в пользу манкунианцев.

Тот момент, когда первые 45 минут можно было занять более интересными делами – первый мяч матча укатился в сетку только на 65-й минуте. Красоту слету сделал Криш – и, не удержавшись, отпраздновал гол в ворота «Манчестер Юнайтед» – чего обещал не делать.

А потом извинился за празднование перед болельщиками «МЮ».

Табло изменилось только 20 минут спустя – ощущение, будто футболисты копили силы для финальных минут игры.

После первого мяча «МЮ» словно накачали дополнительным запасом топлива – под прессом манкунианцев первым сдался Сандро, допустивший автогол.

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