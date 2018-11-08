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Роналду все-таки отпраздновал гол «МЮ» и сверкнул прессом – дальше сверкал «Юнайтед»
Матч, в котором смело можно было смотреть только один тайм.
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» разошлись со счетом 2:1 в пользу манкунианцев.
Тот момент, когда первые 45 минут можно было занять более интересными делами – первый мяч матча укатился в сетку только на 65-й минуте. Красоту слету сделал Криш – и, не удержавшись, отпраздновал гол в ворота «Манчестер Юнайтед» – чего обещал не делать.
А потом извинился за празднование перед болельщиками «МЮ».
Табло изменилось только 20 минут спустя – ощущение, будто футболисты копили силы для финальных минут игры.
После первого мяча «МЮ» словно накачали дополнительным запасом топлива – под прессом манкунианцев первым сдался Сандро, допустивший автогол.
- 11 ноября «МЮ» предстоит еще более сложная встреча – «Манчестер Сити».
- «Ювентусу» тоже будет невесело – его ожидает «Милан». Твоему внутреннему Нострадамусу рано расслабляться.
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