Роналду все-таки отпраздновал гол «МЮ» и сверкнул прессом – дальше сверкал «Юнайтед»

«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» разошлись со счетом 2:1 в пользу манкунианцев.

Тот момент, когда первые 45 минут можно было занять более интересными делами – первый мяч матча укатился в сетку только на 65-й минуте. Красоту слету сделал Криш – и, не удержавшись, отпраздновал гол в ворота «Манчестер Юнайтед» – чего обещал не делать.

А потом извинился за празднование перед болельщиками «МЮ».

Табло изменилось только 20 минут спустя – ощущение, будто футболисты копили силы для финальных минут игры.

После первого мяча «МЮ» словно накачали дополнительным запасом топлива – под прессом манкунианцев первым сдался Сандро, допустивший автогол.

11 ноября «МЮ» предстоит еще более сложная встреча – «Манчестер Сити».

«Ювентусу» тоже будет невесело – его ожидает «Милан». Твоему внутреннему Нострадамусу рано расслабляться.

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