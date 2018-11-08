Мерзость Серхио Рамоса и 5 голов «Реала», измельчившие «Викторию» на тысячу пльзеней поменьше

«Реал» на «Бернабеу» в первом круге спокойно выиграл у «Виктории» – 2:1. За две недели «бланкос» уволили Хулена Лопетеги, поэтому на ответочку их повез уже Сантьяго Солари.

В матче в Пльзени мадридцы быстро и довольно спокойно перебили результат бывшего тренера. Но сначала немного пожестил Серхио Рамос. Капитан мчался за мячом, размахнулся локтем и попал по носу Милану Гавелу.

Из носа чеха вылилась месячная норма крови, врачи залатали беднягу и вернули на поле, но дышать было решительно невозможно. Чудо, но Гавел пробегал в таком состоянии еще 24 минуты и сел на скамейку лишь в конце первой половины.

На 21-й минуте Карим Бензема открыл счет. Француз прилетел на левый край штрафной, почесался, потом убрал на замахе защитника и пробил точно в сетку. Для Карима этот гол стал вторым в 12 матчах. Первый он тоже положил «Пльзени».

А еще Бензема забил 200-й мяч за «Реал». Это вознесло страйкера на четвертое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, позади остался Руд ван Нистелрой. Он – седьмой голеадор в истории «Мадрида».

«Виктория» пропустила дуплетом. Две минуты спустя в центре штрафной на угловом бросили Каземиро – бразильский опорник забил почти без прыжка, обычным кивком.

Историческое достижение Бензема отпраздновал дублем. «Реал» разыграл угловой, мяч полетел на правый угол вратарской. Бэйл скинул в центр, и свободный Карим головой замкнул передачу.

А окончательно все стало ясно на 40-й минуте. Васкес ввинтился в штрафную и отдал к лицевой на Регилона. Молодой латераль навесил в центр, Бензема чиркнул макушкой по мячу, а на дальней штанге Гарет прикончил «Викторию». Для валлийца этот гол стал первым с сентября.

Второй тайм можно было не смотреть. Солари снял с игры даже железного Рамоса и выпустил Винисиуса Жуниора. Бразилец и завершил убийство «Пльзени». Он протащил мяч в контратаке, не в темп отдал Кроосу в штрафную, Тони не растерялся и сходу перекинул голкипера Хрушку.

5:0 – «Реал» разгромил «Викторию», а Сантьяго Солари стал вторым тренером «Бланкос», дебютировавшим с трех победных сухарей.

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