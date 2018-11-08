«МЮ» выгрызает для Моуринью очки. Жозе помирился с командой?

Моуринью фактически подвел себя под увольнение уже в седьмом туре после поражения «Вест Хэму». «Манчестер Юнайтед» застрял в середине таблицы и с каждым матчем опускался все ниже, игроки не переваривали Жозе из-за провокационных выходок и испорченных отношений с половиной состава, португалец тактически выдохся и отставал от тренерских трендов.

Моур, будто вредный старикан, погрузился в ретроград и настойчиво продвигал устаревшие идеи, которые выгорали из-за старческой недееспособности и прямолинейности. В восьмом туре «Ньюкасл» за стартовые 10 минут отправил в сетку Де Хеа два мяча, и к перерыву принтер руководства «МЮ» наверняка выплюнул лист с заявлением о расторжении контракта с Жозе.

Все поменяла неожиданная встряска манкунианцев, которые за 20 минут до конца встречи вылепили камбэк в стиле команды сэра Алекса Фергюсона. Марсьяль внезапно вышел из летней тупки и сравнял счет излюбленным смещением в центр штрафной и последующим голевым ударом. Не менее обозленный Санчес заменил Рэшфорда и на 90-й минуте оформил волевую победу над «Ньюкаслом».

Жозе Моуринью и Рафаэль БенитесGetty Images

После игры казалось, что футболисты просто красиво попрощались с коучем, который прогремел мотивационной речью в раздевалке о последнем матче у руля «МЮ». Но манкунианцы не остановились на камбэке с «сороками» и продолжили выжимать очки чуть ли не в каждой встрече.

Сначала «Челси» возил «Манчестер» весь первый тайм и напоролся на неожиданный перелом игры благодаря дублю Марсьяля – «красным дьяволам» немного не повезло: Рюдигер спас Сарри от первого поражения с «синими». Потом Рэшфорд затолкал мяч в сетку и украл ничью у «Борнмута» в компенсированное время. Через четыре дня то же самое произошло с «Ювентусом», который топтал команду Моуринью 85 минут, но под конец пропустил два гола и слег с первым поражением в сезоне.

Жозе ничего не поменял в схеме и не переворотил состав, но игроки вдруг начали вырывать очки в дохлых матчах. На этой неделе Слава Палагин выложил текст о Шоу и Марсьяле, которых Моур чмырил сочнее всех. На сегодня Люк зарезервировал место на левом фланге обороны, а Антони за шесть игр положил пять банок, отказался от предложений других топ-клубов и хочет подписать новый контракт с «МЮ».

Победа над «Ньюкаслом» явно вправила португальцу мозги. Жозе вдруг переосмыслил отношения с командой, и теперь заступается за игроков и не забывает о похвале. Перед «Эвертоном» Моуринью в непривычной манере оправдал плохую форму Санчеса травмами, хотя до этого здоровый Алексис пролетел мимо заявки «МЮ» на матч с «Вест Хэмом» и не раз получал от коуча на тренировках.

Алексис СанчесPA Sport

После примирения с чилийцем Моуринью наплевал на двухактовую ссору с Погба и защитил футболиста после убогого исполнения пенальти в игре с «Эвертоном»: «Мне не нравятся Микки Маусы: слабые, не рискующие, боящиеся пробить пенальти. Мне нравится, когда игроки хотят пробить пенальти и не боятся взять на себя риск».

Беспроигрышная серия в чемпионате увеличила доверие и от руководства, поэтому решение о назначении спортивного директора будет принимать исключительно Моуринью. Неудачная трансферная кампания заставила Вудворда задуматься о разделении обязанностей, но Жозе снова вернул власть себе.

Моур не вдохновился новомодными тренерскими мыслями, и «МЮ» не стал играть лучше. Когда нужно отыгрываться, то у португальца в кармане есть только один план: выход Феллайни на позицию столба. А везучие винстрайки на последних минутах могут закончиться в любой момент.

Жозе просто наладил контакт с игроками и на некоторое время отсрочил увольнение. Когда манкунианцы вернутся к тухлому футболу без волевых побед, то разговоры об отставке снова всплывут. Только теперь Моуринью может найти поддержку у футболистов, если снова не впадет в маразм и не настроит команду против себя.

«Ювентус» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2

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