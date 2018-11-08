Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – топ. Его план на игру с «Ромой» вернул веру в русский футбол

Русский футбол не привлекает зрителя, и дело не только в пошарпанных креслах на трибунах и грустной телекартинке. 90 процентов игр РПЛ менее событийны, чем артхаусное кино. Успех сборной на чемпионате мира прекрасен только результатом – еще раз пересматривать бесконечные забросы на Дзюбу в здравом уме не станет никто. Даже в важных матчах еврокубков клубы из России выступают безумно тоскливо: либо запираются на своей половине поля и получают голешник между 60-й и 75-й минутами, либо играют в открытый футбол и принимают семь на «Энфилде».

ЦСКА хорош в первую очередь тем, что своим существованием опровергает множество русских футбольных стереотипов и предрассудков. Например, что нельзя доверять молодежи и молодым тренерам. Или нельзя оставаться спортивно успешным и не тратить миллионы евро на трансферы. В матче с «Ромой» ЦСКА разрушил еще один миф: оказывается, русский клуб может играть с превосходящим его соперником с позиции силы. Более того, иногда агрессивная стратегия оказывается гораздо успешнее оборонительной даже против топа.

Этого события никто не заметит – ведь ЦСКА проиграл. И тем не менее, оно случилось.

Формально Гончаренко перенес схему из римского матча в московский – те же 5-3-2, ситуативно трансформирующиеся в 5-4-1. Но в данном случае цифры не значат ничего. Белорусский тренер радикально изменил стратегию игры без мяча. В первом матче ЦСКА встречал «Рому» у центра поля. Чалов давил на игрока, владеющего мячом, четыре полузащитника перекрывали центр, пять защитников охраняли последнюю линию. Не сработало: московский клуб, возможно, не наиграл на три пропущенных мяча, но точно заслужил поражение. Неизвестно, почему Гончаренко отказался от этой стратегии в ответном матче (возможно, дело в турнирных раскладах или факторе домашнего поля), но в Лужниках ЦСКА шокировал «Рому» высоким прессингом.

Разница в подходах лучше всего видна на примере крайних защитников: во втором матче и Обляков, и Щенников не сидели рядом с центральными, а прессинговали фулбека соперника. «Рома» действовала по схеме с четырьмя игроками обороны, где крайние расположились низко, поэтому иногда Обляков находился на одной линии с нападающими ЦСКА – Чаловым и Сигурдссоном. В это же время Ахметов и Влашич поджимали плеймейкеров «Ромы» – Н’Зонзи и Кристанте.

План ЦСКА в обороне в гостевом матче с «Ромой»

План ЦСКА в обороне в домашней игре против «Ромы»

Прессинг-система ЦСКА

Другая составляющая плана Гончаренко – активное использование крайних защитников в атаке. В отличие от начала сезона, ЦСКА не зависит от присутствия на поле Фернандеса – с таким же успехом в его роли действуют Обляков и Щенников. Ставка на фланги вполне логична: качество первого паса центральных защитников не позволяет использовать их (можете посмотреть обрезы Бекао и Магнуссона). На карте средних позиций точка Ивана Облякова – на одном уровне с Чаловым и Сигурдссоном. Вот эпизод, который подчеркивает, как вингеры ЦСКА были ориентированы на атаку: Обляков ускоряется в атаку, как только «Рома» теряет мяч, несмотря на то, что исход эпизода еще не решен. В итоге это приведет к ситуации 3-на-3 и тому самому единственному опасному моменту «Ромы» за тайм.

Обляков ускоряется, как только ЦСКА получает мяч

Из-за рывка вперед Обляков не накроет Клюйверта

Обляков и Щенников поучаствовали в реализованном шансе ЦСКА – Иван отдал голевую передачу на Сигурдссона. А еще оба игрока были в штрафной «Ромы», когда случилась атака, закончившаяся удалением Магнуссона. Защитники ЦСКА оказались в ситуации численного равенства, и один из них остановил соперника грубым фолом. Пока москвичи перестраивались, они пропустили второй – игра была сделана.

Но даже играя вдесятером, ЦСКА придерживался того же яростного плана – крайние защитники поджимали соперников, а не сидели глубоко позади. Не надо смотреть на результат отдельной игры. Согласно исследованию, 50% из них несправедливы, и этот – как раз из таких случаев. Команда РПЛ, собранная за очень небольшой прайс, на равных играла с полуфиналистом прошлогодней Лиги чемпионов.

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