«Сделал жест, чтобы лучше слышать фанов «Юве». Моуринью приложил ладонь к уху после победы в Турине

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью гениально отпраздновал победу над «Ювентусом» в Турине.

После финального свистка Жозе вышел на газон, приложил ладонь к уху и оглядел оскорблявших его болельщиков «бьянконери».

Этим жестом остался недоволен Леонардо Бонуччи. Он подошел к португальцу и что-то сказал ему, пока подбежавший Эшли Янг не отвел итальянского центрбека от тренера «МЮ». К Жозе подступились несколько других игроков «Ювентуса», чтобы ответить на жест Особенного, но Моуринью быстро увели в подтрибунное помещение его помощники и арбитры.

«Меня оскорбляли все 90 минут. Я приехал сюда, чтобы делать свою работу, ничего больше. Ни на кого не нападал в конце. Просто сделал жест, чтобы лучше слышать их [фанатов «Ювентуса»]. Обычно я бы так никогда не поступил, на холодную голову я не совершаю таких поступков. Но тут оскорбляли мою семью, в том числе, мой родной «Интер», и я отреагировал подобным образом», – прокомментировал выходку Моуринью в интервью Sky Sport Italia.

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ювентуса» со счетом 2:1 после автогола Леонардо Бонуччи на 90-й минуте.

Это первая волевая победа «МЮ» в Лиге чемпионов с голом на последней минуте за 19 лет. В прошлый раз таким был триумфальный финал ЛЧ против «Баварии» в 1999-м.

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