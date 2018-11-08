«Лион» расстрелял ворота «Хоффенхайма», но только с пятой попытки запихал мяч в сетку

Лионский «Олимпик» с трудом затолкал первый мяч в ворота «Хоффенхайма» в матче Лиги чемпионов.

На 19-й минуте Ферлан Менди ушел от опорника и сильно пробил из-за штрафной в правую штангу. На подборе первым был Набиль Фекир, он пофинтил на левом краю и ударил с острого угла прямо в голкипера Оливера Бауманна.

«Деревенские» не отвели опасность подальше из штрафной, поэтому Танги Ндомбеле ткнул мяч в ворота еще раз и угодил в защитника. В сетку с метра добавлял и Уссем Ауар, но лишь пятый удар в этой атаке стал голом. Забитый мяч на счету Набиля Фекира.

Через девять минут «Лион» вонзил в ворота вторую банку и упустил победу в большинстве – 2:2.

На 51-й защитник «Хоффенхайма» Касим Нуху получил вторую желтую, на 65-й Андрей Крамарич сократил разницу, а на 92-й Павел Кадержабек принес немцам ничью.

«Олимпик» набрал шесть очков после четырех туров ЛЧ и сохранил второе место в группе. «Хоффенхайм» – третий с тремя баллами.

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