«МЮ» не заслуживал даже сравнять счет». Радио Eurosport – о везении Моуринью и достижении Бензема

Главный редактор Eurosport.ru Максим Акманцев и гуру тактики Вячеслав Палагин обсудили события четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов. Поражения «Локо» и ЦСКА, выстраданная победа «МЮ» и конфуз «Ливерпуля» в Белграде – в новом подкасте говорят об этом и многом другом.

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Следующие матчи ЛЧ состоятся 27 и 28 ноября.

«Локомотив» сыграет дома с «Галатасараем», ЦСКА примет «Викторию Пльзень».

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