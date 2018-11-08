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«МЮ» не заслуживал даже сравнять счет». Радио Eurosport – о везении Моуринью и достижении Бензема
Главный турнир Европы сподвиг на большой разговор.
Главный редактор Eurosport.ru Максим Акманцев и гуру тактики Вячеслав Палагин обсудили события четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов. Поражения «Локо» и ЦСКА, выстраданная победа «МЮ» и конфуз «Ливерпуля» в Белграде – в новом подкасте говорят об этом и многом другом.
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- Следующие матчи ЛЧ состоятся 27 и 28 ноября.
- «Локомотив» сыграет дома с «Галатасараем», ЦСКА примет «Викторию Пльзень».
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