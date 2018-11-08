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«МЮ» не заслуживал даже сравнять счет». Радио Eurosport – о везении Моуринью и достижении Бензема

«МЮ» не заслуживал даже сравнять счет». Радио Eurosport – о везении Моуринью и достижении Бензема
Радио Eurosport

1 час назадОбновлено 21 мин. назад

Главный турнир Европы сподвиг на большой разговор.

Главный редактор Eurosport.ru Максим Акманцев и гуру тактики Вячеслав Палагин обсудили события четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов. Поражения «Локо» и ЦСКА, выстраданная победа «МЮ» и конфуз «Ливерпуля» в Белграде – в новом подкасте говорят об этом и многом другом.

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  • Следующие матчи ЛЧ состоятся 27 и 28 ноября.
  • «Локомотив» сыграет дома с «Галатасараем», ЦСКА примет «Викторию Пльзень».

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