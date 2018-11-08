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Сантьяго Солари: «Реал Мадрид» постоянно в кризисе, даже когда берет Лигу чемпионов»

Солари: «Реал» постоянно в кризисе, даже когда берет Лигу чемпионов»
Eurosport

56 мин. назадОбновлено 12 мин. назад

Честное признание временного коуча «бланкос».

И.о. главного тренера мадридского «Реала» Сантьяго Солари ответил на вопросы на пресс-конференции после матча Лиги чемпионов против «Виктории».

– Как вы считаете, будете ли вы руководить командой до конца сезона?

– Все, что я могу, – сконцентрироваться на следующем матче, и меня это устраивает. Заглядываю вперед так же далеко, как вижу следующее звено в цепи. Футбол – это про здесь и сейчас, и самое важное – следующая игра. Мы с честью провели эти 90 минут и сейчас фокусируем внимание на новом матче.

– Кризис преодолен?

– Вы понятия не имеете, что такое мадридский «Реал». Мы живем в состоянии постоянного кризиса, даже когда выигрываем Лигу чемпионов.

Слова тренера цитирует официальный сайт «Мадрида».

  • «Бланкос» разгромили «Викторию» в Пльзени – 5:0. Дубль сделал Карим Бензема, еще по голу добавили Гарет Бэйл, Каземиро и Тони Кроос.
  • Сантьяго Солари стал вторым тренером в истории «Реала», кто всухую выиграл первые три матча.

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