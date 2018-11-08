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«Поправляйся как можно скорее». Рамос извинился перед игроком «Виктории», чей нос превратил в фарш

«Поправляйся как можно скорее». Рамос извинился перед игроком «Виктории», чей нос превратил в фарш
Eurosport

1 час назад

Как насчет написать такой же твит Мохамеду Салаху, Серхио?

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал инцидент на 14-й минуте матча ЛЧ с «Викторией» из Пльзени.

В борьбе за мяч капитан «бланкос» ударил локтем в нос полузащитника хозяев Милана Гавела и травмировал соперника. Арбитр Дениз Айтекин после этого фола даже не свистнул.

«Победа, на которую стоит опираться и от которой нужно учиться. Футбол всегда рассказывает тебе о чем-то. Сегодня вечером я не рассчитывал пройти через подобный вызов. Милан, не хотел нанести тебе повреждение. Поправляйся как можно скорее», – написал Рамос в твиттере.

  • «Реал» забил первый мяч «Виктории» спустя семь минут после нарушения Серхио и к концу игры разгромил чешский клуб – 5:0.
  • Милан Гавел после столкновения с Рамосом провел на поле еще 24 минуты и ушел на замену лишь к концу тайма.

Мерзость Рамоса и 5 голов «Реала», измельчившие «Викторию» на тысячу пльзеней

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