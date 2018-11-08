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ЦСКА: у Марио Фернандеса сотрясение мозга, у Ивана Облякова перелом кисти

ЦСКА: у Фернандеса сотрясение мозга, у Облякова перелом кисти
Eurosport

24 мин. назад

Игроки армейцев ненадолго выпадут из строя.

Медицинский штаб московского ЦСКА объявил, что травмированные футболисты клуба прошли обследование.

«У Марио Фернандеса сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица. Подозрения на перелом скулы и носа, к счастью, не подтвердились», – сообщила пресс-служба ЦСКА со ссылкой на врачей команды.

Кроме повреждения Фернандеса травму получил полузащитник Иван Обляков. «У Облякова диагностирован закрытый косой перелом 4-й пястной кости правой кисти», – уточнили доктора ЦСКА.

Сроки их восстановления не сообщаются.

  • Оба футболиста повредились в домашнем матче Лиги чемпионов против «Ромы». Фернандес получил травму в начале игры и ушел с поля на 12-й минуте. Обляков доиграл встречу до конца.
  • ЦСКА уступил римлянам после голов Маноласа и Пеллегрини – 1:2.

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