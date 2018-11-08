«Говорите по-итальянски? Попросите ФА, они переведут». Жозе Моуринью уел пристыдившую его репортершу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выдал еще одно шоу после матча с «Ювентусом».

Особенный после жеста с прикладыванием ладони к уху дал флэш-интервью в микст-зоне шведскому телеканалу Viasat Sport.

«Я знаю, вы были разочарованы выходкой менеджера «Челси», когда он отпраздновал гол прямо перед вами…» – спросила репортер у Моуринью.

«Он не менеджер «Челси», – перебил и поправил девушку Жозе.

«Что произошло сейчас?» – «А что происходило все 94 минуты?» – задал встречный вопрос португалец.

«Но игроки «Ювентуса» тоже расстроились вашей реакции после финального свистка»

«Вы говорите по-итальянски?» – неожиданно спросил у репортера Моуринью. И после отрицательного ответа посоветовал «Попросите ФА, они переведут» и со смехом покинул зону для интервью.

«Манчестер Юнайтед» забил на 90-й минуте и перевернул матч против «Ювентуса» – 2:1.

После игры Жозе Моуринью вышел на поле, приложил ладонь к уху и насмешливо посмотрел на трибуны «Альянц Стэдиума». Эту выходку коуч объяснил постоянным оскорблениями его семьи, а также миланского «Интера».

«МЮ» выгрызает для Моуринью очки. Жозе помирился с командой?

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