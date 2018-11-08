Паренек из «Бенфики» Франко Серви сначала пафосно готовился, а потом выдал худший угловой года

В матче четвертого тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Аяксом» случилось событие, от которого ты разбудишь мать или остановишь работу офиса.

На седьмой минуте «орлы» заработали угловой с левого фланга. Его пошел подавать Франко Серви. 24-летний аргентинец честно готовился, пафосно вымерял расстояние до штрафной и разбежался для навеса.

Но где-то в районе углового флага Серви поскользнулся, зачерпнул обувью землю, выдернул часть газона и неудачно попал по мячу. Подача вингера вылетела за лицевую и напугала сидящих в засаде фотооператоров. После фейла Франко выглядел очень расстроенным и несколько раз проверил, все ли в порядке с шипами бутс.

«Бенфика» без этого углового Серви сыграла вничью с «Аяксом» – 1:1.

Франко провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.

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