Other Agency
Игрок «Бенфики» запорол момент на последних секундах и вогнал партнеров в коллективную депрессию
Игра неподдельных эмоций.
Матч группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – «Аякс» завершился зрелищной ничьей (1:1).
Португальцы бесстрашно бились с Де Йонгом, Де Лигтом и еще девятью красавцами «Аякса», занимающими вторую строчку в чемпионате Голландии. Но нервы сдают у всех: после финальной попытки (и суперсэйва от Онана) футболисты «Бенфики» бессильно рухнули на поле.
- В пятом туре «Бенфике» будет еще сложнее – впереди «Бавария».
- «Аякс» же переведет дух с АЕК. Оба матча состоятся 27 ноября.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте