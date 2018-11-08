Игрок «Бенфики» запорол момент на последних секундах и вогнал партнеров в коллективную депрессию

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – «Аякс» завершился зрелищной ничьей (1:1).

Португальцы бесстрашно бились с Де Йонгом, Де Лигтом и еще девятью красавцами «Аякса», занимающими вторую строчку в чемпионате Голландии. Но нервы сдают у всех: после финальной попытки (и суперсэйва от Онана) футболисты «Бенфики» бессильно рухнули на поле.

В пятом туре «Бенфике» будет еще сложнее – впереди «Бавария».

«Аякс» же переведет дух с АЕК. Оба матча состоятся 27 ноября.

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