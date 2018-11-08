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Игрок «Бенфики» запорол момент на последних секундах и вогнал партнеров в коллективную депрессию

Игрок «Бенфики» запорол момент на последних секундах и вогнал партнеров в коллективную депрессию
Eurosport

6 мин. назад

Игра неподдельных эмоций.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – «Аякс» завершился зрелищной ничьей (1:1).

Португальцы бесстрашно бились с Де Йонгом, Де Лигтом и еще девятью красавцами «Аякса», занимающими вторую строчку в чемпионате Голландии. Но нервы сдают у всех: после финальной попытки (и суперсэйва от Онана) футболисты «Бенфики» бессильно рухнули на поле.

  • В пятом туре «Бенфике» будет еще сложнее – впереди «Бавария».
  • «Аякс» же переведет дух с АЕК. Оба матча состоятся 27 ноября.
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