Getty Images

Джесси Лингард не заценил пресс Криштиану Роналду и показал свой – там тоже стиральная доска

Лингард не заценил пресс Роналду и показал свой – там тоже стиральная доска
Eurosport

42 мин. назадОбновлено 36 мин. назад

Самый трудный выбор дня.

7 ноября Криштиану Роналду самовлюбленно отпраздновал гол в ворота «МЮ» – это не оставило равнодушным как минимум одного футболиста «красных дьяволов».

Джесси Лингард опубликовал в инстаграме коллаж: с одной стороны – богический пресс Криша, с другой – продвинутая геометрия на животе британца.

«Кто сделал лучше?» – спросил манкунианец фолловеров.

Мнение персональных фанов футболистов разделились – некоторые посчитали, что Джесси лучше поработал над своим телом.

Мальшички, не ссорьтесь. Вот лучший.

Настало время выбрать.

Чей пресс сочнее?

Опрос
666 голосов
Кришика
Джесси
  • Матч завершился победой «Юнайтед» со счетом 2:1.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Коронный выстрел Овечкина из левого круга. Саша – машина

00:12
Популярные видео
Малкин и Овечкин померялись бицухами на льду – Алекс и «Кэпиталз» оказались круче
 932 просмотров4 ч
«Нэшвилл» нашпиговал ворота «Колорадо» шайбами, а последнюю издевательски закатил в пустые
 114 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться