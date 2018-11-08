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Джесси Лингард не заценил пресс Криштиану Роналду и показал свой – там тоже стиральная доска
Самый трудный выбор дня.
7 ноября Криштиану Роналду самовлюбленно отпраздновал гол в ворота «МЮ» – это не оставило равнодушным как минимум одного футболиста «красных дьяволов».
Джесси Лингард опубликовал в инстаграме коллаж: с одной стороны – богический пресс Криша, с другой – продвинутая геометрия на животе британца.
«Кто сделал лучше?» – спросил манкунианец фолловеров.
Мнение персональных фанов футболистов разделились – некоторые посчитали, что Джесси лучше поработал над своим телом.
Мальшички, не ссорьтесь. Вот лучший.
Настало время выбрать.
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- Матч завершился победой «Юнайтед» со счетом 2:1.
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