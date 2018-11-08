Джесси Лингард не заценил пресс Криштиану Роналду и показал свой – там тоже стиральная доска

7 ноября Криштиану Роналду самовлюбленно отпраздновал гол в ворота «МЮ» – это не оставило равнодушным как минимум одного футболиста «красных дьяволов».

Джесси Лингард опубликовал в инстаграме коллаж: с одной стороны – богический пресс Криша, с другой – продвинутая геометрия на животе британца.

«Кто сделал лучше?» – спросил манкунианец фолловеров.

Мнение персональных фанов футболистов разделились – некоторые посчитали, что Джесси лучше поработал над своим телом.

Мальшички, не ссорьтесь. Вот лучший.

Настало время выбрать.

Чей пресс сочнее? Опрос 666 голосов Кришика Джесси

Матч завершился победой «Юнайтед» со счетом 2:1.

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