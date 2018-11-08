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ВВС: в УЕФА обсуждают проект экстренного введения VAR в Лиге чемпионов-2018/19

ВВС: в УЕФА обсуждают проект экстренного введения VAR в ЛЧ-2018/19
Eurosport

3 мин. назадОбновлено 2 мин. назад

Чиновники переобулись.

Ранее (27 сентября) комитет УЕФА объявил о внедрении системы видеоповторов в Лиге чемпионов с сезона-2019/20. Но 8 ноября чиновники обсудили перенос решения, передает BBC.

Причиной стали частые судейские ошибки, очевидные для всей аудитории группового этапа ЛЧ-2018/19. Наиболее яркий пример – пенальти, который назначил арбитр Кашшаи после того, как Рахим Стерлинг споткнулся о газон в штрафной донецкого «Шахтера».

  • По поводу Лиги Европы, Лиги наций, чемпионата Европы и Суперкубка УЕФА чиновники не высказывались.
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