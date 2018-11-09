Пол Скоулз: «Жозе Моуринью повел себя недостойно после матча Лиги чемпионов с «Ювентусом»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал поведение главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью после победы над «Ювентусом» (2:1).

«Ты должен побеждать с неким достоинством. Я не думаю, что была какая-то необходимость в том, что он сделал. Ему нужно были выйти и поблагодарить своих фанатов, пожать руку тренеру соперника – вот и все.

Действия Моуринью были бесполезны, но он такой, какой есть», – приводит слова Скоулза Football Italia со ссылкой на BT Sport.

После финального свистка в игре с «Ювентусом» Моуринью приложил руку к уху, чтобы «лучше расслышать» фанатов «бьянконери».

Моуринью рулит «Юнайтед» с 2016 года. За это время «дьяволы» выиграли Лигу Европы, Кубок английской Лиги и Суперкубок Англии.

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