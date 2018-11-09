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Пол Скоулз: «Жозе Моуринью повел себя недостойно после матча Лиги чемпионов с «Ювентусом»

Скоулз: «Моуринью повел себя недостойно после матча с «Ювентусом»
Eurosport

43 мин. назад

Легенде «дьяволов» не всегда нравится то, что делает нынешний коуч.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал поведение главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью после победы над «Ювентусом» (2:1).

«Ты должен побеждать с неким достоинством. Я не думаю, что была какая-то необходимость в том, что он сделал. Ему нужно были выйти и поблагодарить своих фанатов, пожать руку тренеру соперника – вот и все.

Действия Моуринью были бесполезны, но он такой, какой есть», – приводит слова Скоулза Football Italia со ссылкой на BT Sport.

  • После финального свистка в игре с «Ювентусом» Моуринью приложил руку к уху, чтобы «лучше расслышать» фанатов «бьянконери».
  • Моуринью рулит «Юнайтед» с 2016 года. За это время «дьяволы» выиграли Лигу Европы, Кубок английской Лиги и Суперкубок Англии.

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