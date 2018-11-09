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Залп Роналду в ворота «МЮ» – лучший на четвертой неделе ЛЧ. Криш превзошел Стерлинга и других перцев

Залп Роналду в ворота «МЮ» – лучший на четвертой неделе ЛЧ. Криш превзошел Стерлинга и других перцев
Eurosport

40 мин. назад

Португалец держит марку.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поразил ворота «Манчестер Юнайтед» в четвертом туре группового ранда Лиги чемпионов.

33-летний бомбардир вогнал мяч в ворота Давида де Хеа в одно касанием после заброса от Леонардо Бонуччи из глубины поля.

В четверку лучших попали полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (банка в ворота «Шахтера»), голеадор «Црвены Звезды» Милан Павков (огорчил «Ливерпуль») и зверь из «Порту» Отавио, пустивший под откос «Локомотив».

  • Несмотря на гол Роналду, «Ювентус» проиграл «Юнайтед» со счетом 1:2.
  • 11 ноября «МЮ» предстоит еще более сложная встреча – «Манчестер Сити». «Ювентусу» тоже будет невесело – его ожидает «Милан».
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