Залп Роналду в ворота «МЮ» – лучший на четвертой неделе ЛЧ. Криш превзошел Стерлинга и других перцев

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поразил ворота «Манчестер Юнайтед» в четвертом туре группового ранда Лиги чемпионов.

33-летний бомбардир вогнал мяч в ворота Давида де Хеа в одно касанием после заброса от Леонардо Бонуччи из глубины поля.

В четверку лучших попали полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (банка в ворота «Шахтера»), голеадор «Црвены Звезды» Милан Павков (огорчил «Ливерпуль») и зверь из «Порту» Отавио, пустивший под откос «Локомотив».

Несмотря на гол Роналду, «Ювентус» проиграл «Юнайтед» со счетом 1:2.

11 ноября «МЮ» предстоит еще более сложная встреча – «Манчестер Сити». «Ювентусу» тоже будет невесело – его ожидает «Милан».

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