Лучано Спаллетти – о жесте Жозе Моуринью: «Если провоцировать льва, он зарычит»

Главный тренер «Интера» оценил горячий жест Жозе Моуринью после завершения матча Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Если провоцировать льва, он начинает рычать. В обычной обстановке он бы так ни за что не сделал – Моуринью сам сказал об этом – но во время некоторых матчей создается такое психологическое давление, что всегда есть риск сорваться. Я это прекрасно знаю. И, пока держится такой уровень, это все остается частью одного спектакля», – цитирует Спаллетти Football Italia.

«Интер» сыграет с «Ювентусом» 7 декабря.

В таблице Серии А клуб Спаллетти отстает от «бьянконери» на одно место и 6 баллов.

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