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Лучано Спаллетти – о жесте Жозе Моуринью: «Если провоцировать льва, он зарычит»

Спаллетти – о жесте Моуринью: «Если провоцировать льва, он зарычит»
Eurosport

37 мин. назадОбновлено 36 мин. назад

Итальянец знает, о чем говорит.

Главный тренер «Интера» оценил горячий жест Жозе Моуринью после завершения матча Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Если провоцировать льва, он начинает рычать. В обычной обстановке он бы так ни за что не сделал – Моуринью сам сказал об этом – но во время некоторых матчей создается такое психологическое давление, что всегда есть риск сорваться. Я это прекрасно знаю. И, пока держится такой уровень, это все остается частью одного спектакля», – цитирует Спаллетти Football Italia.

  • «Интер» сыграет с «Ювентусом» 7 декабря.
  • В таблице Серии А клуб Спаллетти отстает от «бьянконери» на одно место и 6 баллов.
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