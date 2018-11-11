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AS: УЕФА хочет перенести матчи ЛЧ на выходные в знак борьбы с созданием Суперлиги

AS: УЕФА хочет перенести матчи ЛЧ на выходные в знак борьбы с созданием Суперлиги
Eurosport

1 час назад

В европейском футболе наметилось столкновение интересов.

УЕФА намерен передвинуть матчи Лиги чемпионов со вторника и среды на выходные – таков план футбольных чиновников против создания Суперлиги для топ-клубов.

Как сообщает AS, по вторникам и средам вместо матчей Лиги чемпионов будут проводиться игры национальных сборных.

Ранее издание Football Leaks опубликовало информацию, что европейские топ-клубы намерены создать Суперлигу – новый закрытый турнир для элитных команд, который заменит для них Лигу чемпионов.

  • Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что в случае создания Суперлиги футболисты, которые сыграют в новом турнире, будут отстранены от участия в чемпионатах мира и Европы.
  • Согласно проекту Флорентино Переса, в Суперлигу должны выйти 11 неприкасаемых и 5 приглашенных клубов.

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