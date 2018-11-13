УЕФА пересмотрит дела клубов в отношении ФФП, если появится новая информация от Football Leaks

Последняя информация от Football Leaks доказывает, что европейские клубы не всегда добросовестно следуют правилам финансового фэйр-плей.

На официальном сайте УЕФА появилось заявление по поводу системы денежного регулирования футбольных клубов, подконтрольных ассоциации.

«Финансовый фэйр-плей сделал большой шаг по оздоровлению денежной системы европейского футбола. Семь лет назад суммарный долг клубов составлял 1,7 миллиарда евро, в то время как год назад показатель вышел в плюс на 600 миллионов. ФФП – это положения, которые обязаны соблюдать клубы, желающие участвовать в еврокубках. УЕФА вправе проверять полученную информацию, но предполагается, что это честные и точные данные, отображающие экономику клуба.

Ассоциация ежегодно проверяет соответствие клубов этим правилам по прошествии трех лет. Если появляется новая информация по данным вопросам, УЕФА ее использует для того, чтобы инспектировать клуб на этот предмет. Если новые данные покажут нелегитимность ранее вынесенного вердикта, эти случаи будут рассмотрены вновь в индивидуальном порядке», – гласит релиз.

По информации Football Leaks, «Зенит», «Динамо» и «Локомотив» нарушали правила ФФП.

Еще под подозрения попали «ПСЖ» и «Сити».

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