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«Рома» пожертвует 150 тысяч евро семье болельщика «Ливерпуля», искалеченного фанатами римлян

«Рома» пожертвует 150 тысяч евро семье болельщика «Ливерпуля», искалеченного фанатами римлян
Eurosport

1 час назад

Клуб исправляет трагедию за своих ультрас.

«Рома» и ее президент Джеймс Палотта пожертвуют 150 тысяч евро на лечение фаната «Ливерпуля» Шона Кокса, которого до полусмерти избили ультрас «волков».

100 тысяч евро выделит фонд Roma Cares, а Палотта передаст семье Кокса 50 тысяч евро из личных денег.

«То, что случилось с Шоном Коксом не должно происходить ни с кем на футбольном матче. Нашли мысли сегодня и с первого дня с Шоном, Мартиной и всей их семьей. Все мы надеемся, что Шон восстановится настолько, насколько возможно», – заявил Палотта. Жена Шона Кокса Мартина поблагодарила менеджеров «Ромы» за помощь.

На данный момент врачи пытаются вывести покалеченного болельщика из состояния медикаментозной комы.

  • Около 80 фанатов «Ромы» напали на болельщиков «Ливерпуля» возле «Энфилда» весной 2018-го. Они были вооружены ремнями с бляхами.
  • Двоих фанатов, избивших Кокса пряжками по голове, арестовала полиция Ливерпуля.
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