«Рома» пожертвует 150 тысяч евро семье болельщика «Ливерпуля», искалеченного фанатами римлян

«Рома» и ее президент Джеймс Палотта пожертвуют 150 тысяч евро на лечение фаната «Ливерпуля» Шона Кокса, которого до полусмерти избили ультрас «волков».

100 тысяч евро выделит фонд Roma Cares, а Палотта передаст семье Кокса 50 тысяч евро из личных денег.

«То, что случилось с Шоном Коксом не должно происходить ни с кем на футбольном матче. Нашли мысли сегодня и с первого дня с Шоном, Мартиной и всей их семьей. Все мы надеемся, что Шон восстановится настолько, насколько возможно», – заявил Палотта. Жена Шона Кокса Мартина поблагодарила менеджеров «Ромы» за помощь.

На данный момент врачи пытаются вывести покалеченного болельщика из состояния медикаментозной комы.

Около 80 фанатов «Ромы» напали на болельщиков «Ливерпуля» возле «Энфилда» весной 2018-го. Они были вооружены ремнями с бляхами.

Двоих фанатов, избивших Кокса пряжками по голове, арестовала полиция Ливерпуля.

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