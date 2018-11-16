«Рома» пожертвует 150 тысяч евро семье болельщика «Ливерпуля», искалеченного фанатами римлян
Клуб исправляет трагедию за своих ультрас.
«Рома» и ее президент Джеймс Палотта пожертвуют 150 тысяч евро на лечение фаната «Ливерпуля» Шона Кокса, которого до полусмерти избили ультрас «волков».
100 тысяч евро выделит фонд Roma Cares, а Палотта передаст семье Кокса 50 тысяч евро из личных денег.
«То, что случилось с Шоном Коксом не должно происходить ни с кем на футбольном матче. Нашли мысли сегодня и с первого дня с Шоном, Мартиной и всей их семьей. Все мы надеемся, что Шон восстановится настолько, насколько возможно», – заявил Палотта. Жена Шона Кокса Мартина поблагодарила менеджеров «Ромы» за помощь.
На данный момент врачи пытаются вывести покалеченного болельщика из состояния медикаментозной комы.
- Около 80 фанатов «Ромы» напали на болельщиков «Ливерпуля» возле «Энфилда» весной 2018-го. Они были вооружены ремнями с бляхами.
- Двоих фанатов, избивших Кокса пряжками по голове, арестовала полиция Ливерпуля.
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