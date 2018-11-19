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Глава голландского футбола: «Не «Бавария», а «Реал» угрожал УЕФА созданием Суперлиги»

Глава голландского футбола: «Не «Бавария», а «Реал» угрожал УЕФА созданием Суперлиги»
Eurosport

1 час назадОбновлено 39 мин. назад

Новая информация о новом супертурнире.

Президент Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэль ван Праг прокомментировал информацию Football Leaks о том, что «Бавария» стала одним из инициаторов создания Суперлиги.

«Может какие-то документы о создании Суперлиги и есть, но я убежден, что планов о ее запуске в 2021 году нет. Я общался с представителями клубом, они мне сказали, что никаких переговоров не ведется.

Угрозы в адрес УЕФА были, но не со стороны «Баварии», а со стороны «Реала». Все было очень серьезно. Они использовали слова, которые мне не хотелось бы повторять. Румменигге сделал все, чтобы урегулировать ситуацию и сохранить футбольную семью», – цитирует Прага Mundo Deportivo.

  • По предварительному соглашению между клубами, о котором рассказал Football Leaks, Лига чемпионов перестала бы существовать с 2021 года.
  • В новый турнир попадут 11 клубов, которые войдут в состав на 20 лет. Еще пять клубов планируются в качестве приглашенных гостей.
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