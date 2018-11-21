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«ПСЖ»: «Неймар травмировал бедро, Мбаппе – плечо. Они проведут под присмотром врачей двое суток»
Существенная потеря.
У парижан есть неделя, чтобы что-то придумать.
На официальном сайте «ПСЖ» появилась информация насчет состояния ключевых игроков клуба. У Неймара – травма приводящей мышцы правого бедра, а у Мбаппе – ушиб правого плеча. Сообщается, что мужчины проведут под контролем медиков еще двое суток.
Неймар повредил бедро в самом начале товарняка Бразилии и Камеруна и на седьмой минуте был заменен.
Килиан Мбаппе травмировался, когда в падении мощно прилег на плечо в товарищеском матче Франции с Уругваем.
- Матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Ливерпуль» состоится 28 ноября.
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