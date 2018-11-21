«ПСЖ»: «Неймар травмировал бедро, Мбаппе – плечо. Они проведут под присмотром врачей двое суток»

У парижан есть неделя, чтобы что-то придумать.

На официальном сайте «ПСЖ» появилась информация насчет состояния ключевых игроков клуба. У Неймара – травма приводящей мышцы правого бедра, а у Мбаппе – ушиб правого плеча. Сообщается, что мужчины проведут под контролем медиков еще двое суток.

Неймар повредил бедро в самом начале товарняка Бразилии и Камеруна и на седьмой минуте был заменен.

Килиан Мбаппе травмировался, когда в падении мощно прилег на плечо в товарищеском матче Франции с Уругваем.

Матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Ливерпуль» состоится 28 ноября.

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