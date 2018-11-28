«ПСЖ» – «Ливерпуль»: перед матчем группового этапа Лиги чемпионов

«ПСЖ» неожиданно столкнулся с огромными проблемами в Лиге чемпионов – в четырех матчах добыта лишь одна победа над «Црвеной Звездой». Катарские шейхи вложили 400 млн евро в Мбаппе и Неймара не для того, чтобы играть в Лиге Европы.

Испортить карьеру Тухелю может «Ливерпуль». Если «Наполи» дома разберется с сербами, а «красные» прихлопнут «ПСЖ», то французы за тур до окончания группового этапа потеряют шансы на плей-офф ЛЧ. Ничья оставит парижанам шансы, но тогда надо верить, что «Ливерпуль» дома потеряет очки с «Наполи» – магия «Энфилда» это не позволит.

У мерсисайдцев тоже не все гладко – если в Париже победят хозяева, то «красные», скорее всего, сами рухнут на третье место. Правда, еще будут шансы на исправление ситуации в решающей игре с Неаполем. Все запуталось, и это невероятно круто.

Кто посмотрит матч по ТВ

Кажется, проблем у команд почти нет. У «Ливерпуля» не будет только Лалланы и Окслейд-Чемберлена, но это уже не новость – парни давно травмированы. Зато вернулись и тренировались во вторник Мане и Гомес. Сенегалец ранее подхватил простуду, а англичанин залечивал травму. Оба готовы выйти с первых минут.

Всю неделю фанатов волновал вопрос – сыграют ли Мбаппе и Неймар. Звезды Парижа получили обидные травмы в играх за сборную и пропустили последний матч Лиги 1. Обошлось – оба монстра выйдут в старте, это подтвердил Тухель.

Форма

Если не брать катастрофические результаты в ЛЧ, то у «ПСЖ» все в порядке. Тухель выиграл все 14 матчей и уже к этому отрезку оторвался от второго места на 15 очков. Интрига убита, но Томасу нужна Лига чемпионов, а там не прет.

У «Ливерпуля» в АПЛ все клево – на выходных «красные» обыграли крепкий «Уотфорд» (3:0) и не отпустили «Сити» в отрыв. В Англии Клопп идет без поражений, но ситуация в группе смерти требует от Юргена максимальной концентрации, или опять снова придется играть с «Севильей» в финале ЛЕ.

Неймао, «ПСЖ»Eurosport

Кто что сказал

Томас Тухель, главный тренер «ПСЖ»: «Я совсем не удивлен результатами «Ливерпуля». Клопп проделал отличную работу и является хорошим тренером. Вы сами видите, каких результатов он добился за 3,5 года.

Юрген потерял всего одного ключевого игрока – Коутиньо. Затем «Ливерпуль» хорошо вложился в новичков. Клопп проделал отличную работу и научил эту машину успешно выступать каждые три дня.

Думаю, матч будет интенсивным и динамичным. У нас в арсенале есть оружие, способное решить исход противостояния в свою пользу». (Goal)

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: «Если честно, не знаю, чего ожидать. Это то, за что я больше всего люблю футбол. Две очень амбициозные команды столкнутся друг с другом в интересном матче, в интересной ситуации в группе, потому что мы проиграли в Сербии. Мы готовы ко всему. Именно таким должен быть футбол».

Видео - «У переводчицы очень эротичный голос». Клопп на пресс-конференции превзошел самого себя 00:31

Лицом к лицу

После четырех туров у «ПСЖ» всего 5 очков. Меньше у команды было лишь раз – 4 балла в сезоне-2004/05.

«ПСЖ» не проигрывает дома на групповом этапе ЛЧ уже 20 матчей кряду. Последним парижан на их поле бил ЦСКА в 2004-м.

«Ливерпуль» проиграл в этой ЛЧ 2 гостевых матчах. «Красные» ни разу не уступали подряд в трех играх на выезде.

Неймар сделал 13 голов в 11 матчах «ПСЖ» в ЛЧ – 9 мячей и 4 ассиста.

Мбаппе поучаствовал в 11 мячах за 10 игр «Парижа» в ЛЧ – 6 голов и 5 передач.

С начала прошлого сезона «Ливерпуль» забил больше всех в ЛЧ – 48 мячей. 73% этих голов пришлись на Мане (11), Салаха (12) и Фирмино (12).

Маркиньос и Джеймс Милнер, «Ливерпуль» – «ПСЖ»Getty Images

Люди в черном

Встречу обслужат польские арбитры во главе с Шимоном Марчиняком. В 2018-м 37-летний судья работал на четырех матчах ЛЧ: в них «Ювентус» обыграл «Тоттенхэм» (2:1), а матчи АЕК – «Види», «Црвена Звезда» – «Наполи» и «Интер» – «Барселона» завершились вничью.

В 2017-м Марчиняк работал на матче «Ливерпуль» – «Спартак», который завершился со счетом 7:0.

В центре внимания

Покажет класс

Салах наконец разогнался и набрал отличную форму. В Париже он получит идеальные условия – «ПСЖ» побежит в атаку, будет прессинговать и оставит больше свободных зон. В эти зоны ворвется Мо и отправит французов в Лигу Европы.

Обделается

«Ювентус» играл закрыто и внимательно – у Буффона не было необходимости выходить из штрафной. «ПСЖ» действует иначе, а «Ливерпуль» идеально убегает в контратаки. Джиджи – опытный мужик, но если случится рывок Салаха, он банально не успеет на перехват.

Неймар и БуффонGetty Images

Котировки букмекеров

Возвращение Неймара и Мбаппе явно прибавили оптимизма для «ПСЖ». Букмекеры видят парижан победителями и не видят в Лиге Европы. Ссылка для тех, кто считает, что Клопп опять обойдет Тухеля.

Победа «ПСЖ»: 2,096

Ничья: 3,96

Победа «Ливерпуля»: 3,36

Ориентировочные составы

«ПСЖ»

«Ливерпуль»

Вопрос дня

Кто вылетит в Лигу Европы? Опрос 1805 голосов «Наполи» «Ливерпуль» «ПСЖ» «Црвена Звезда»

Здесь знают все прозвища Неймара

Добавь огня в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен