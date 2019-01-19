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Лео Месси в образе клерка почеканил мячом плей-офф Лиги чемпионов от adidas
Не синий!
В субботу УЕФА и adidas представили официальный мяч матчей стадии плей-офф Лиги чемпионов-2018/19.
Как пишет adidas в пресс-релизе, красно-оранжевая расцветка мяча представляет Мадрид и стадион, который примет финал турнира – «Метрополитано».
Он уже мелькнул в свежей рекламе бренда экипировки – им почеканил Лионель Месси в образе офисного работника.
- Первые матчи 1/8 финала пройдут с 12 по 20 февраля. Ответные – с 5 по 13 марта.
- Победитель последних трех розыгрышей – мадридский «Реал».
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