Лео Месси в образе клерка почеканил мячом плей-офф Лиги чемпионов от adidas

В субботу УЕФА и adidas представили официальный мяч матчей стадии плей-офф Лиги чемпионов-2018/19.

Как пишет adidas в пресс-релизе, красно-оранжевая расцветка мяча представляет Мадрид и стадион, который примет финал турнира – «Метрополитано».

Он уже мелькнул в свежей рекламе бренда экипировки – им почеканил Лионель Месси в образе офисного работника.

Первые матчи 1/8 финала пройдут с 12 по 20 февраля. Ответные – с 5 по 13 марта.

Победитель последних трех розыгрышей – мадридский «Реал».

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