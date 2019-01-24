У Неймара рецидив травмы плюсневой кости – теперь непонятно, сыграет ли он против «МЮ» в ЛЧ

В матче 1/16 финала Кубка Франции против «Страсбура» (парижане победили со счетом 2:0) форвард «ПСЖ» Неймар травмировал плюсневую кость на правой стопе, потревожив старое повреждение.

«Первые проведенные обследования показали повреждение пятой плюсневой кости на правой стопе. Период лечения будет зависеть от успехов в ближайшие дни. Должны быть рассмотрены все терапевтические меры», – говорится в заявлении «ПСЖ» на официальном сайте клуба. Для восстановления такого рода травм обычно требуется от 2 до 4 недель.

Матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ» состоится 12 февраля.

В 13 матчах Лиги 1 бразилец сделал 13+7.

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