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У Неймара рецидив травмы плюсневой кости – теперь непонятно, сыграет ли он против «МЮ» в ЛЧ

У Неймара рецидив травмы плюсневой кости – теперь непонятно, сыграет ли он против «МЮ» в ЛЧ
Eurosport

4 ч. назад

Очень-очень-очень плохие новости.

В матче 1/16 финала Кубка Франции против «Страсбура» (парижане победили со счетом 2:0) форвард «ПСЖ» Неймар травмировал плюсневую кость на правой стопе, потревожив старое повреждение.

«Первые проведенные обследования показали повреждение пятой плюсневой кости на правой стопе. Период лечения будет зависеть от успехов в ближайшие дни. Должны быть рассмотрены все терапевтические меры», – говорится в заявлении «ПСЖ» на официальном сайте клуба. Для восстановления такого рода травм обычно требуется от 2 до 4 недель.

  • Матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ» состоится 12 февраля.
  • В 13 матчах Лиги 1 бразилец сделал 13+7.
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