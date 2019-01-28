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RMC: форвард «ПСЖ» Неймар пропустит первый матч с «МЮ»
Шансы Сульшера на сенсацию увеличились.
Нападающий «ПСЖ» Неймар точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
Пока бразильский футболист не может полноценно опираться на ногу рецидива травмы плюсневой кости. При этом Неймар, скорее всего, сыграет в ответном матче который пройдет 6 марта, сообщает RMC Sport.
- Неймар получил травму в матче против «Страсбура».
- Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в Манчестере 12 февраля.
- У бразильца пять голов в шести матчах группового этапа еврокубка.
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