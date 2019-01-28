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RMC: форвард «ПСЖ» Неймар пропустит первый матч с «МЮ»

RMC: Неймар пропустит первый матч с «МЮ»
Eurosport

2 ч. назад

Шансы Сульшера на сенсацию увеличились.

Нападающий «ПСЖ» Неймар точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

Пока бразильский футболист не может полноценно опираться на ногу рецидива травмы плюсневой кости. При этом Неймар, скорее всего, сыграет в ответном матче который пройдет 6 марта, сообщает RMC Sport.

  • Неймар получил травму в матче против «Страсбура».
  • Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в Манчестере 12 февраля.
  • У бразильца пять голов в шести матчах группового этапа еврокубка.
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